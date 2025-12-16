Odnalazła się 10-latka z Kutna, którą szukała we wtorek policja. Dziewczynka po skończonych zajęciach w szkole nie wróciła do domu, lecz szybka reakcja służb doprowadziła do szczęśliwego zakończenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policja w Kutnie ogłosiła we wtorek, że szuka zaginionej 10-latki z Kutna. Dziewczynka ostatni raz była widziana w szkole, skąd po zajęciach nie wróciła do domu.

Dzięki szybkiej reakcji służb akcja poszukiwawcza okazała się skuteczna.

Jeszcze tego samego dnia wieczorem Komenda Powiatowa Policji w Kutnie przekazała, że 10-latka została odnaleziona.