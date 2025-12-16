45 milionów złotych kosztowała przebudowa dworca kolejowego w Skierniewicach (woj. łódzkie). Budynek został odrestaurowany, a przy tym zmodernizowany pod nadzorem konserwatora zabytków.

Dworzec w Skierniewicach / PKP SA / Materiały prasowe

"Udało się wydobyć dawny blask"

Jak przypomina PKP, modernizacja budynku stacji w Skierniewicach rozpoczęła się w drugiej połowie 2023 r. Była nadzorowana przez konserwatora zabytków.

Bryła stacji zachowała dotychczasowy kształt. Wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową. Elewacja budynku została oczyszczona i scalona kolorystycznie.

Parter dworca został otwarty dla podróżnych od strony wschodniej. Przywrócone zostały dwa historyczne wejścia do budynku. Powstało też nowe od strony południowej.

"W przestrzeniach związanych z obsługą podróżnych pojawiły się ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz plany dotykowe dworca. Całość jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek został też wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz inteligentne systemy zarządzania. Obok stacji zamontowano stojaki rowerowe i latarnie z oprawami do iluminacji dworca" - poinformowało w komunikacie PKP.

Na parterze wyremontowanego dworca znajduje się poczekalnia, hol kasowy i toalety. Przestrzeń na piętrze i poddaszu jest wynajmowana - znajdują się tam m.in. cukiernia, zakład fotograficzny, szkoła tańca i kwiaciarnia.

"Do wynajęcia pozostały jeszcze dwa lokale na parterze o łącznej powierzchni 28,53 mkw., na piętrze lokal o powierzchni 58,19 mkw. oraz na poddaszu - 35,22 mkw." - informuje PKP.

Dworzec został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakończona inwestycja to doskonały przykład połączenia przeszłości z nowoczesnością. Dzięki przebudowie przy zachowaniu dotychczasowej architektury udało się wydobyć dawny blask dworca w Skierniewicach, a jednocześnie obiekt stał się komfortową przestrzenią obsługi podróżnych, dostosowaną do współcześnie obowiązujących standardów - podkreśla Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A.

Ponad 12 tysięcy pasażerów obsługiwanych w ciągu doby

Stacja kolejowa w Skierniewicach znajduje się przy linii kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice. Zatrzymują się tu zarówno pociągi aglomeracyjne i regionalne, jak i dalekobieżne.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego w 2024 roku stacja obsługiwała średnio do 12,8 tys. pasażerów na dobę. Zatrzymywało się na niej 182 pociągów dziennie.

Skierniewicki dworzec ma bogatą historię

Pierwszy dworzec kolejowy w Skierniewicach wybudowano w 1845 r. wraz z uruchomieniem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Przez lata budynek pełnił m.in. rolę szkoły dla dzieci pracowników kolei, mieściła się w nim stołówka i kino. Dworzec został zniszczony w 1945 r. i rozebrano go tuż po wojnie.

Budowa obecnego dworca zakończyła się w 1875 r. W latach 1919-1921 budynek został przebudowany. Wówczas m.in. podwyższono boczne pawilony i zmieniono układ wnętrza oraz lokalizację wejść do budynku. Neoklasycystyczny lub neogotycki wystrój (nie jest on znany z żadnych ilustracji) zastąpiono stylistyką renesansowo-neobarokową, "narodową".

W 1954 r. w holu kasowym (wówczas była tam świetlica dworcowa) wykonano sgraffita socrealistyczne w treści, ale udane artystycznie. Przedstawiają m.in. motywy pracy na kolei. Odnowiono je w czasie najnowszego remontu.