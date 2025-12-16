Wojewoda łódzki apeluje o powstrzymanie się od wchodzenia do lasów w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. To sugestia dotycząca obszarów, gdzie w ostatnich tygodniach znaleziono padłe dziki z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Ma to na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się groźnego wirusa i nieutrudnianie poszukiwań martwych zwierząt.

Apel wojewody o niewchodzenie do lasów dotyczy gmin Sulejów, Rozprza i Aleksandrów, a także wschodniej części powiatu piotrkowskiego. Służby wojewody precyzują jednak, że nie jest to formalny zakaz, lecz sugestia.

Chodzi o to, żeby nie rozprzestrzeniać wirusa i nie utrudniać dalszych poszukiwań padłych zwierząt.

Na tych terenach trwają intensywne poszukiwania dzików, w których biorą udział weterynarze oraz Wojska Obrony Terytorialnej - przekazał dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego urzędu wojewódzkiego Marcin Szmaja. Codziennie uczestniczy w nich około 100 osób.

Po pierwsze odbywają się przeszukania i monitorowanie tego terenu w poszukiwaniu watah dzików z wykorzystaniem dronów, w tym dronów z termowizją. Po drugie, na tym terenie poruszają się zespoły wyszukujące z psami tropiącymi. Po trzecie, prowadzone są również przeszukania tyralierą (funkcjonariusze ustawieni w szeregu, w kilkumetrowych odstępach między sobą - przyp. red.) - mówił Marcin Szmaja.

Dotychczas odnaleziono kilkanaście osobników padłych dzików - przekazały służby. Afrykański pomór świń stwierdzono jedynie u zwierząt odnalezionych niedaleko miejsca tzw. dzika zero. To może oznaczać, że wirus nie rozprzestrzenia się dalej.