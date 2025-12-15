Płk Piotr Gołos objął dowodzenie elitarną jednostką 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas uroczystego przekazania obowiązków podkreślił, że jego priorytetem będzie gotowość bojowa, dobro żołnierzy oraz wierność tradycji wojskowej.
- Płk Piotr Gołos objął dowodzenie 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, zastępując gen. Tomasza Białasa.
- Nowy dowódca podkreślił, że jego priorytetami będą gotowość bojowa, dobro żołnierzy oraz wierność tradycji i etyce wojskowej.
- 25 Brygada Kawalerii Powietrznej to jedna z najbardziej elitarnych jednostek Wojska Polskiego, licząca blisko 4 tysiące żołnierzy.
Od poniedziałku 25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim ma nowego dowódcę. Płk Piotr Gołos przejął obowiązki od gen. Tomasza Białasa, który kierował jedną z najbardziej elitarnych jednostek Wojska Polskiego przez ponad dwa lata.
Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, a obecny na niej Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. Marek Sokołowski, podziękował odchodzącemu dowódcy za rozwój formacji i życzył jego następcy kontynuacji tych osiągnięć.
Gen. Tomasz Białas, żegnając się z jednostką, przywołał słowa Heraklita z Efezu: "Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Podkreślił, że dowodzenie brygadą było spełnieniem jego marzeń.
Dzisiaj zmiana dotyka mnie. Wypełniło się moje marzenie służenia w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Przez te dwa lata w brygadzie wiele się działo. Na stałe zagościły nowe śmigłowce AW-149, które są i będą stałym gościem na tomaszowskim niebie. Uruchomiliśmy kurs mistrzostwa taktycznego "Ułan", aby mieć najlepiej przygotowanych dowódców wojsk lądowych, w odpowiedzi na wyzwania współczesnego pola walki powstał w brygadzie DronLab, a już niedługo - mam nadzieję - rozpocznie funkcjonowanie ośrodek szkolenia dronowego Iskra - mówił.
Płk Piotr Gołos, obejmując stanowisko, podkreślił, że traktuje je jako wielki honor i odpowiedzialność. To zaszczyt stać na czele formacji, która w unikalny sposób łączy etos kawaleryjskiej brawury i poświęcenia z precyzją, mobilnością i siłą ognia współczesnego lotnictwa i wojsk szturmowych - zaznaczył. Dziękował poprzednikowi za pozostawienie jednostki w dobrej kondycji i zapowiedział, że będzie dążył do utrzymania, a nawet podniesienia wyznaczonych standardów.
Jako swoją dewizę wskazał trzy filary: gotowość bojową, dobro służby i żołnierzy oraz wierność tradycji i etyce wojskowej. Żołnierze, wierzę w wasze umiejętności, waszą odwagę, waszą kawaleryjską fantazję i kunszt lotniczy. Wierzę, że razem jako zgrany zespół, jako brygada gotowa do natychmiastowego działania w każdym zakątku, sprostamy każdemu wyzwaniu. (...) Słowa gen. George'a Pattona "nigdy nie każ żołnierzowi czegoś, czego sam byś nie zrobił" będą mottem w mojej codziennej służbie - podkreślił.
Dla płk. Gołosa to powrót do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, w której spędził większość swojej kariery wojskowej. W 2020 roku był zastępcą dowódcy, a przez blisko rok pełnił obowiązki dowódcy. W ostatnich latach służył w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a doświadczenie bojowe zdobywał m.in. podczas misji w Iraku oraz w Bośni i Hercegowinie.
25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego to rozmieszczony w Tomaszowie Mazowieckim, Nowym Glinniku oraz w Leźnicy Wielkiej w województwie łódzkim aeromobilny związek taktyczny przeznaczony do prowadzenia działań powietrzno-szturmowych i desantowo-szturmowych.
Liczy blisko 4 tys. żołnierzy i jest jedną z największych brygad w Wojsku Polskim. To też jedna z najbardziej manewrowych jednostek WP, wspierająca operacje lądowe, powietrzne i morskie. Żołnierze 25 BKPow. doświadczenie bojowe zdobywali m. in. na misjach w Iraku, Afganistanie i Czadzie.