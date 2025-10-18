​W sobotę ruszył inauguracyjny przejazd składów Express InterCity Premium (EIP) na trasie Warszawa - Zakopane - Warszawa. Z tej okazji przewoźnik przygotował dla mieszkańców i turystów specjalne zwiedzanie pociągu na dworcu kolejowym w Zakopanem. PKP Intercity przygotowało na tę okazję promocyjną ofertę - bilety na przejazd kosztowały symbolicznie 1 zł.

Na zakopiańskim dworcu, w godzinach 13:00-15:30, pasażerowie będą mieli okazję zwiedzić wnętrze nowoczesnego pociągu, zasiąść w fotelu maszynisty oraz zobaczyć zaplecze kuchenne WARS.

Od 14 grudnia 2025 roku Pendolino będzie kursować do Zakopanego codziennie, zapewniając bezpośrednie połączenie z Trójmiastem. Przejazd z Gdańska pod Tatry potrwa 7 godzin i 1 minutę, a z Krakowa - rekordowe 1 godzinę i 57 minut. W sezonie wakacyjnym pociąg pojedzie aż do Kołobrzegu.

Inauguracyjny przejazd

Skład Pendolino wyruszył pod Tatry o godz. 7.29 ze stacji Warszawa Wschodnia. Po drodze zatrzyma się m.in. w Krakowie i Nowym Targu, a do Zakopanego dotrze o godz. 12.14. W drogę powrotną do stolicy pociąg odjedzie o godz. 15.50, by o godz. 20.14 dotrzeć na stację Warszawa Zachodnia. W godzinach 13.00-15.30 na peronie drugim zakopiańskiego dworca zaplanowano zwiedzanie pociągu. Goście będą mogli wejść do wnętrza Pendolino, usiąść w fotelu maszynisty, zajrzeć do przedziału drużyny konduktorskiej oraz zobaczyć zaplecze kuchenne strefy restauracyjnej WARS.

"Uczestnicy wydarzenia otrzymają gorącą czekoladę, kawę i herbatę, a maszyniści pokażą najważniejsze elementy wyposażenia i opowiedzą o swojej pracy" - zapowiadała PKP Intercity. Sobotni przejazd Pendolino pod Tatry to wydarzenie inauguracyjne, poprzedzające uruchomienie regularnych połączeń. PKP Intercity przygotowało na tę okazję promocyjną ofertę - bilety na przejazd kosztowały symbolicznie 1 zł.

Od grudnia Pendolino z Zakopanego do Trójmiasta

Od 14 grudnia 2025 r. pociągi Pendolino będą kursować do Zakopanego codziennie, zapewniając bezpośrednie połączenie z Trójmiasta. Czas przejazdu z Gdańska do Zakopanego wyniesie 7 godz. i 1 minutę, a z Krakowa pod Tatry - 1 godz. 57 minut, co będzie rekordem w historii połączeń kolejowych na tej trasie. W sezonie wakacyjnym relacja zostanie wydłużona do Kołobrzegu, łącząc Tatry z Bałtykiem. Przedstawiciele branży turystycznej podkreślają, że uruchomienie Pendolino ma znaczenie nie tylko praktyczne - skracając czas przejazdu i podnosząc komfort podróży - ale także marketingowe. Szybkie, prestiżowe połączenie kolejowe ma szansę przyciągnąć do Zakopanego bardziej zamożnych gości i budować wizerunek kurortu jako miejsca dobrze skomunikowanego z resztą kraju.

Nowe połączenia są możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej na Podhale, zakończonej w grudniu 2023 r. Inwestycja o wartości ponad 1,4 mld zł netto objęła odnowienie ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych. Rok wcześniej zakończono rewitalizację zabytkowego dworca w Zakopanem.