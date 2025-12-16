Donald Trump twierdzi, że rozmawiał z Władimirem Putinem. Kiedy? Tego nie sprecyzował. Daty rozmów przywódców Rosji i USA precyzyjnie przedstawił za to Kreml. Jak się okazuje, od ostatniej minęło już sporo czasu.

Donald Trump i Władimir Putin / Drew Angerer/Getty Images / AFP/EAST NEWS

Donald Trump twierdzi, że niedawno rozmawiał z Władimirem Putinem, jednak nie podał dokładnej daty tej rozmowy.

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, poinformował, że ostatnia rozmowa telefoniczna między Trumpem a Putinem odbyła się 16 października.

Po tej dacie nie odnotowano kolejnych rozmów telefonicznych między przywódcami USA i Rosji.

W poniedziałek Donald Trump stwierdził, że Władimir Putin chce zakończenia wojny. Powiedział też, że niedawno rozmawiał z rosyjskim przywódcą, lecz nie ujawnił, kiedy przeprowadzono tę rozmowę.

We wtorek do tematu odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak powiedział, Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali ostatni raz przez telefon 16 października.

Spójrzcie na datę ostatniego naszego komunikatu o rozmowie telefonicznej. Ogólnie rzecz biorąc, było to stosunkowo niedawno - wyjaśnił Pieskow cytowany przez TASS, doprecyzowując, że po tym nie było kolejnych rozmów telefonicznych.

Wszystkie rozmowy Trumpa z Putinem

Rosyjska agencja informuje, że ostatni komunikat o rozmowie liderów Rosji i USA na stronie Kremla datowany jest na 16 października. Jak mówił po rozmowie telefonicznej asystent prezydenta Rosji, Jurij Uszakow, rozmowa Putina i Trumpa trwała około 2,5 godziny, była treściwa i maksymalnie szczera.

Porównywalne były rozmowy 18 marca i 19 maja, które trwały około dwóch godzin.



Pierwszy od trzech lat kontakt telefoniczny liderów Rosji i USA odbył się 12 lutego i trwał prawie 1,5 godziny. 4 czerwca Putin i Trump rozmawiali przez 1 godzinę i 10 minut, a 14 czerwca - 50 minut. 3 lipca prezydenci rozmawiali prawie godzinę, a w nocy z 18 na 19 sierpnia - 40 minut.