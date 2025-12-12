Turcja wzywa do natychmiastowego zakończenia działań wojennych. Ankara ma prawo do niepokoju, bo w piątek - jak donosi agencja Reutera - w rosyjskim ataku rakietowym na Czarnomorsk w obwodzie odeskim uszkodzony został cywilny statek tureckiego armatora.

Cywilny turecki statek trafiony rosyjskimi pociskami. Ankara wzywa do zakończenia wojny / Shutterstock

Rosyjskie wojska zaatakowały Odessę i obwód odeski, uszkadzając m.in. cywilny kontenerowiec w porcie Czarnomorsk, który okazał się należeć do tureckiego armatora.

Prezydent Zełenski podkreślił, że atak był wymierzony w życie cywilów i zaapelował o zdecydowaną reakcję społeczności międzynarodowej.

Turcja zaapelowała o pilne zakończenie wojny, podkreślając zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym.

Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji wzywa do porozumienia o wstrzymaniu ataków na infrastrukturę portową i energetyczną, by zapobiec dalszej eskalacji konfliktu.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy i dronowy na Odessę oraz obwód odeski. W wyniku ostrzału uszkodzony został cywilny kontenerowiec w porcie Czarnomorsk. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że atak nie miał żadnego militarnego znaczenia i był wymierzony wyłącznie w życie codzienne cywilów.

Później okazało się, że kontenerowiec należał do tureckiego armatora.

Według informacji ukraińskich sił powietrznych pociski i drony wroga były wykrywane z akwenów Morza Czarnego, a obrona powietrzna została postawiona w stan gotowości. Zarejestrowano szybkie cele zmierzające w kierunku Odessy i Czarnomorska, a także ruch bezzałogowców.

Zełenski zaapelował o zdecydowaną reakcję społeczności międzynarodowej na rosyjskie działania.

Telegram

Agencja Reutera poinformowała, że łącznie w rosyjskich atakach na obwód odeski uszkodzone zostały aż trzy tureckie jednostki pływające.

Turcja wściekła wzywa do zakończenia wojny

Turcja w piątek wezwała do pilnego zakończenia wojny Rosji z Ukrainą po tym, jak należący do tureckiego armatora statek towarowy został uszkodzony w wyniku ataku na ukraiński port Czarnomorsk. Ankara podkreśliła, że incydent ten uwidacznia zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym.

W oświadczeniu ministerstwa spraw zagranicznych Turcja zaapelowała także o zawarcie porozumienia w sprawie wstrzymania ataków wymierzonych w bezpieczeństwo żeglugi oraz infrastrukturę energetyczną i portową stron konfliktu, "aby zapobiec eskalacji" w regionie.

W ostatnich tygodniach ukraińskie siły przeprowadziły serię ataków na tankowce, transportujące rosyjską ropę z portów w regionie Morza Czarnego.

Rosja potępiła te operacje, nazywając je "pirackimi" i zagroziła odebraniem Ukrainie dostępou do morza. Turcja również zaprotestowała, gdy w jej wyłącznej strefie ekonomicznej Ukraińcy przeprowadzili atak na tankowiec. Ankara uzyskała wówczas słowa wsparcia od strony rosyjskiej.

Cenk Denizcilik, operator statku typu ro-ro M/V CENK T, poinformował, że jednostka przewożąca żywność została trafiona podczas ataku powietrznego krótko po zacumowaniu około godziny 16:00 czasu lokalnego, co wywołało pożar w przedniej części statku.