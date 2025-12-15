Od 22 grudnia pasażerowie z Małopolski posiadający bilety miesięczne na pociągi regionalne będą mogli korzystać z wybranych kursów PKP Intercity bez konieczności kupowania dodatkowego biletu. To efekt pilotażowego programu, który ma odciążyć najbardziej zatłoczone połączenia w regionie.

Mieszkańcy Małopolski, którzy codziennie podróżują koleją do pracy lub szkoły, już wkrótce zyskają nowe udogodnienie.

Marszałek województwa Łukasz Smółka zapowiedział, że od 22 grudnia bilety miesięczne na pociągi regionalne będą honorowane także w wybranych pociągach PKP Intercity.

Program pilotażowy obejmie najbardziej oblegane kierunki w regionie.

Pilotaż obejmie 11 pociągów

W ramach nowego rozwiązania wytypowano 11 pociągów Intercity kursujących na odcinkach: Kraków – Trzebinia (trzy pociągi), Kraków – Tarnów (siedem pociągów) oraz Kraków – Sędziszów (jeden pociąg).

Program ma obowiązywać w dni robocze, w godzinach szczytu, aby odciążyć najbardziej zatłoczone połączenia.

Zdecydował przede wszystkim czas dojazdu i obciążenie linii regionalnych, jeśli chodzi o dojazd poranny i popołudniowy – podkreślił marszałek Łukasz Smółka.

Dotychczas pasażerowie posiadający bilety okresowe na pociągi regionalne musieli kupować dodatkowy bilet, aby skorzystać z połączeń Intercity. Teraz, dzięki nowemu programowi, będą mogli podróżować szybciej i wygodniej, korzystając z dalekobieżnych składów.

Przykładowo, przejazd ze stacji Krzeszowice do Krakowa Głównego pociągiem Intercity trwa zaledwie około 15 minut.