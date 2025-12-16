Sąd rodzinny w Jeleniej Górze zgodził się na przesłuchanie przez policję 12-latki zatrzymanej ws. zabójstwa 11-letniej dziewczynki. Do zbrodni doszło w poniedziałek w pobliżu szkoły podstawowej nr 10. Dziewczynki chodziły do tej placówki. Znały się z widzenia. Nie wiadomo, jaki był motyw zbrodni.

Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze / Krzysztof Ćwik / PAP

Sąd rodzinny w Jeleniej Górze zgodził się na przesłuchanie przez policję 12-latki zatrzymanej w sprawie zabójstwa 11-letniej dziewczynki.

Do tragedii doszło w poniedziałek przy ul. Wyspiańskiego, w pobliżu szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.

Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły i znały się z widzenia.

Do wstrząsającej zbrodni doszło w poniedziałek przy ul. Wyspiańskiego w pobliżu szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Ok. godz. 14:50 znaleziono tam ciało 11-latki.

We wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się jedynie z widzenia. Nie jest znany motyw zbrodni.



Jak będzie wyglądała dalsza procedura ws. 12-latki?

W rozmowie z PAP wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska przekazała, że sąd rodzinny wyraził zgodę na przesłuchanie przez policję 12-latki.



Dodała, że do tej pory, poza wnioskiem o przesłuchanie, do sądu nie trafiły żadne akta tej sprawy z prokuratury czy z policji. Jakiekolwiek postępowanie może być wszczęte przez sąd dopiero po przekazaniu nam dokumentów - zastrzegła sędzia.

Sędzia Makowska wyjaśniła, że jeżeli dziecko skończyło 10 lat, a nie ukończyło 13 lat, to sąd będzie prowadził postępowanie w sprawie o demoralizację. A zatem postępowanie sądowe będzie miało na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego i czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków określonych w ustawie - powiedziała sędzia.

Wyjaśniła, że chodzi o "środki tymczasowe" w postaci umieszczenia nieletniego w zakładzie leczniczym czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym.



Policja znalazła nóż

Wiadomo, że miejsce, w którym doszło do tragedii, jest często odwiedzane przez młodzież. Z nieoficjalnych relacji świadków wynika, że na skwerze doszło do fatalnej w skutkach kłótni - informuje dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska.

Na porannej konferencji prasowej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska przekazała, że na ciele 11-latki były widoczne obrażenia, które powstały w wyniku zadania ich ostrym narzędziem. Policja zabezpieczyła nóż, który mógł być narzędziem zbrodni.

Dziś ma zostać także przeprowadzona sekcja zwłok 11-latki.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. "Wdrażamy dzieci do świata, do którego nie są gotowe"

11-latka była pogodną, otwartą uczennicą

Dyrektor szkoły podstawowej Paweł Domagała powiedział podczas zwołanego wieczorem sztabu kryzysowego, że zmarła dziewczynka była wzorową i wszechstronnie uzdolnioną uczennicą. Brała udział w zawodach sportowych, akcjach charytatywnych, konkursach, miała bardzo dobre wyniki w nauce. Jak podkreślił dyrektor, była także pogodna, otwarta i bardzo lubiana. Jej rodzice są już pod opieką psychologa.

Miasto zapewnia wsparcie psychologiczne

We wtorek 16 grudnia, w szkole podstawowej nr 10, w każdej klasie, na pierwszych lekcjach zaplanowano spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta.

Przewidziano także dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców uczniów szkoły.

W innych jeleniogórskich szkołach również zaplanowano spotkania z psychologami i pedagogami dla uczniów. "W dniach 22-23 grudnia br., kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w swojej siedzibie w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z dzisiejszym wydarzeniem potrzebować będą wsparcia psychologicznego" - poinformowało miasto.

W dniu pogrzebu 11-latki w Jelenie Górze będzie obowiązywać żałoba

Prezydent Jeleniej Góry zdecydował, że dzień pogrzebu dziewczynki będzie dniem żałoby na terenie miasta. "Zwracamy się z prośbą do organizatorów zaplanowanych w najbliższym czasie wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych i sportowych o zachowanie należytej powagi i uszanowanie pamięci Zmarłej" - napisał w komunikacie Marcin Ryłko rzecznik prasowy Jeleniej Góry.