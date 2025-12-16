W samym sercu zimy, gdy Europa okryta jest śniegiem i chłodem, na gorącej plaży Las Palmas de Gran Canaria tradycja nabiera zupełnie nowego wymiaru. Przy 20 stopniach Celsjusza, w otoczeniu palm i szumu oceanu, stworzono niezwykłą, monumentalną piaskową szopkę bożonarodzeniową, która od dwóch dekad przyciąga tłumy gości z całego świata.

Gran Canaria: Piaskowa szopka bożonarodzeniowa na Wyspach Kanaryjskich zachwyca turystów / ANGEL MEDINA G. / PAP/EPA

Na Gran Canarii powstała wyjątkowa, bożonarodzeniowa szopka z piasku - już po raz 20. na plaży Las Canteras!

Imponująca instalacja ma 10 scen, niektóre ponad 5 metrów wysokości, i zajmuje aż 1500 m² powierzchni.

Do jej stworzenia użyto 1500 m³ piasku, a za dzieło odpowiada zespół doświadczonych artystów rzeźbiących w piasku.

Szopka przyciągnęła już ponad 3 mln odwiedzających, a tylko w 2024 roku zobaczyło ją niemal 260 tys. osób.

Kanaryjskie święta Bożego Narodzenia mają swój niepowtarzalny klimat. Gdy w Polsce i innych zakątkach Europy wigilijny wieczór rozświetla blask lampek na świerkach, na wyspie Gran Canaria mieszkańcy i turyści podziwiają wyjątkową szopkę... wykonaną z piasku! Ta niezwykła instalacja, zlokalizowana na popularnej plaży Las Canteras w Las Palmas, powstała już po raz dwudziesty, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli świątecznych archipelagu.

Tegoroczna szopka to prawdziwy majstersztyk. Składa się z aż dziesięciu scen, z których niektóre mają ponad pięć metrów wysokości. Całość rozciąga się na powierzchni blisko 1,5 tysiąca metrów kwadratowych. Wykorzystano do jej budowy aż 1,5 tysiąca metrów sześciennych piasku! Imponujące figury, misterne detale i ogromna skala sprawiają, że praca artystów zapiera dech w piersiach odwiedzających.

Szopka z piasku składa się z aż dziesięciu scen, z których niektóre mają ponad pięć metrów wysokości / ANGEL MEDINA G. / PAP/EPA

Za powstanie tej niezwykłej szopki odpowiada zespół kilkunastu uznanych artystów, specjalizujących się w rzeźbie piaskowej. Mimo trudności związanych z niestabilną pogodą i wymagającymi warunkami pracy, twórcy już po raz dwudziesty udowodnili, że potrafią wyczarować prawdziwe cuda. Każda scena, każdy detal i każda postać to efekt godzin żmudnej, precyzyjnej pracy, a także niezwykłej wyobraźni i talentu.

Od pierwszej prezentacji piaskowej szopki dwadzieścia lat temu, to widowiskowe dzieło sztuki zobaczyło już ponad 3 miliony osób. Tylko w 2024 roku szopkę odwiedziło niemal 260 tysięcy gości! Nic dziwnego - to jedna z największych atrakcji świątecznych na Wyspach Kanaryjskich, która co roku przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów z najdalszych zakątków świata. Ciepły klimat, szum oceanu i niepowtarzalna atmosfera sprawiają, że zobaczenie tej szopki na własne oczy to prawdziwe przeżycie.

Szopka dostępna tylko przez kilka tygodni

Chociaż przygotowanie szopki zajmuje wiele tygodni, podziwiać ją można tylko przez nieco ponad miesiąc. W tym roku piaskowa szopka będzie dostępna dla zwiedzających do 8 stycznia.