W okolicach Parku Historycznego w Bliźnie (Podkarpackie) doszło do niezwykłego odkrycia. Podczas badań terenowych prowadzonych przez pasjonatów historii natrafiono na dobrze zachowane fragmenty niemieckiej rakiety V-2, testowanej w tym miejscu podczas II wojny światowej. Znalezisko wzbogaci ekspozycję poświęconą historii broni rakietowej.

Po wielu godzinach poszukiwań, w leju po upadku pocisku, badacze natrafili na wyjątkowo dobrze zachowane elementy niemieckiej rakiety V-2 / Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów / Facebook

W drugiej połowie listopada w Bliźnie (Podkarpackie) odbyły się zorganizowane badania terenowe, w których udział wzięli członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów, a także przedstawiciele stowarzyszeń "V-2 Team" i "Denar".

Akcja została zainicjowana przez wójta gminy Ostrów Grzegorza Ożóga oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów.

Odkrycie w leju po upadku pocisku

Po wielu godzinach poszukiwań, w leju po upadku pocisku, badacze natrafili na wyjątkowo dobrze zachowane elementy niemieckiej rakiety V-2.

Wśród znalezisk znalazły się m.in. części turbopompy, wtryskiwacze oraz stożek balistyczny - jeden z najbardziej charakterystycznych fragmentów tej konstrukcji.

Poligon w Bliźnie w latach 1943-1944 był jednym z najważniejszych miejsc testów broni rakietowej prowadzonej przez Niemców.

To właśnie tutaj przeprowadzano próby rakiet V-2, które miały odmienić losy wojny. Odkryte elementy są cennym świadectwem tamtych wydarzeń.



Nowe eksponaty w Parku Historycznym

Odnalezione części rakiety V-2 zostaną przekazane do Parku Historycznego w Bliźnie. Jak zapowiadają organizatorzy badań, "znaleziska wzbogacą ekspozycję poświęconą historii rakiet V-1 i V-2".

Dzięki temu zwiedzający będą mogli z bliska zobaczyć autentyczne fragmenty jednej z najbardziej tajemniczych broni II wojny światowej.

Odkrycie w Bliźnie to kolejny dowód na to, jak wiele tajemnic kryje jeszcze polska ziemia. Znalezisko z pewnością przyciągnie uwagę zarówno pasjonatów historii, jak i turystów odwiedzających Park Historyczny.