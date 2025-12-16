Obrazek wygenerowany przez sztuczną inteligencję posłużył internautom do szerzenia fałszywych informacji na temat zamachu, do którego doszło w Australii - informuje redakcja BBC. Wystarczy przyjrzeć się bliżej, by zauważyć, że osoby przedstawione na obrazku mają zdeformowane dłonie, co stanowi kluczowy element w rozpoznaniu ingerencji AI.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl
W wyniku ataku dwóch napastników - ojca i syna - na plaży Bondi w Australii zginęło 16 osób. Tragedia została wykorzystania do szerzenia fałszywych informacji w internecie.
BBC zwraca szczególną uwagę na obraz, wygenerowany przez sztuczną inteligencję, który ma być "dowodem" na to, że strzelanina na plaży była inscenizacją. Widać go we wpisie z platformy X poniżej i TUTAJ: