Miasto Sopot oficjalnie zaprezentowało nowy znak oraz rozbudowany system identyfikacji wizualnej. Nowe logo ma podkreślać tożsamość kurortu, łącząc tradycję z nowoczesnością i odpowiadając na aktualne potrzeby mieszkańców oraz strategię rozwoju miasta.

/ sopot.pl /

"Przedstawiamy Państwu nowy znak Sopotu, który jest elementem rozbudowanego systemu identyfikacji wizualnej miasta i jego jednostek" - ogłosiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.

"Nowe logo oddaje tożsamość Sopotu, nawiązuje do strategii, opowiada o jego historii w sposób, który łączy tradycję kurortu z wyzwaniami i potrzebami nowoczesnego miasta" - dodała.

Inspiracje naturą, kulturą i architekturą

Nowy styl wizualny miasta opiera się na oryginalnym liternictwie, oszczędnych kompozycjach i ilustracjach oraz stonowanej palecie kolorów inspirowanej Bałtykiem i lokalną architekturą.

W projekcie podkreślono wizerunek Sopotu jako miejsca do życia i wypoczynku w otoczeniu przyrody, historii, sztuki i architektury.

Zmiana po 20 latach

Dotychczasowe żółto-niebieskie logo funkcjonowało od 2004 roku. Jak podkreślają władze miasta, zmiana była konieczna ze względu na nowe trendy graficzne i potrzebę spójnej komunikacji.

"Rozwijający się Sopot potrzebuje znaku, który połączy wartości historyczne z aktualną strategią" - zaznaczono.



Nowy system identyfikacji obejmuje logo miasta, znaki jednostek i instytucji, system typograficzny, język ilustracyjny i zdjęciowy oraz paletę kolorystyczną.

"Hasło ‘Tu czas płynie Twoim tempem’ jest osią przewodnią nowego systemu identyfikacji" - informują przedstawiciele miasta.

W projekcie logo można dostrzec nawiązania do fal morskich, skrzydeł mewy, latarni na molo oraz zdobień sopockich willi.

Nowy znak ma zapewnić miastu rozpoznawalność i podkreślić jego wyjątkowy charakter.