W niedzielę do Ciechocinka wróciły pociągi. To zmiana, która ma ułatwić życie mieszkańcom, ale też turystom i kuracjuszom. Popularna miejscowość wróciła na kolejową mapę województwa kujawsko-pomorskiego po 14 latach!

Dworzec kolejowy w Ciechocinku / Tytus Żmijewski / PAP

"Poprawiamy jakość życia mieszkańców"

Nowe połączenia będą funkcjonować przez cały rok. Pociągi będą zatrzymywać się na stacjach: Toruń Główny, Toruń Czerniewice, Brzoza Toruńska, Otłoczyn, Aleksandrów Kujawski, Odolion, Ciechocinek.

W dni robocze do Ciechocinka kursować będzie 13 pociągów, a w weekendy - 10.

Z wielką radością wznawiamy przejazdy kolejowe do Ciechocinka. Cieszę się, że tym połączeniem poprawiamy jakość życia mieszkańców, którzy codziennie będą z niego korzystać - podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.



Wspólnie inwestując w bezpieczny, ekologiczny i komfortowy transport kolejowy, inwestujemy również w przyszłość i rozwój tej części województwa - dodał.

Uruchamiamy 13 par połączeń z Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka, z których pięć jest przedłużonych do Torunia, a w perspektywie kolejnego roku także połączenia bezpośrednie z Bydgoszczy. Wszystkie przejazdy będą skomunikowane z pociągami z Włocławka, na którym również nam bardzo zależy. Rocznie na tej trasie nasze pociągi przejadą 133 tysiące kilometrów - mówiła na konferencji wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska.

Bilety w promocyjnej cenie

Przez pierwsze dwa miesiące jednorazowy przejazd na odcinku Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek kosztuje 1 zł. Po 15 lutego 2026 r. seniorzy powyżej 65. roku życia zapłacą na tej trasie 4 zł.

Przejazd z Torunia do Ciechocinka kosztuje 8,70 zł.

Remonty torów i peronów

W ramach remontu linii Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek naprawiono tory, rozjazdy, przepusty i sieć trakcyjną, a także wymieniono urządzenia sterowania ruchem kolejowym, dzięki czemu pociągi mogą jeździć z prędkością 120 km/h.

Na peronach w Ciechocinku (nr 1 i 2), Aleksandrowie Kujawskim (nr 2) i Odolionie ułożono nową nawierzchnię, zamontowano wiaty i ławki i wymieniono oświetlenie. Na ośmiu przejazdach, w tym na skrzyżowaniu linii kolejowej ze zjazdem z autostrady A1 i drogą krajową nr 91, zamontowano nowe sygnalizatory i rogatki.