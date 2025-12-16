W Hadze, na międzynarodowej konferencji pod auspicjami Rady Europy, podpisano we wtorek konwencję i inne dokumenty w sprawie powołania międzynarodowej komisji ds. roszczeń dla Ukrainy. To część mechanizmu mającego umożliwić odszkodowania dla Ukrainy za straty spowodowane agresją Rosji.

Wołodymyr Zełenski w Hadze / Sem van der Wal / PAP/EPA

W Hadze podpisano konwencję i inne dokumenty dotyczące powołania międzynarodowej komisji ds. roszczeń dla Ukrainy.

Wydarzenie odbyło się podczas międzynarodowej konferencji pod auspicjami Rady Europy.

Celem nowego mechanizmu jest umożliwienie wypłaty odszkodowań Ukrainie za straty spowodowane agresją Rosji.

W ceremonii podpisania dokumentów uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W podpisaniu dokumentów - konwencji, rezolucji i aktu końcowego - wziął udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas poinformowała, że UE zapewni do 1 mln euro na prace przygotowawcze komisji.

Przyszła komisja będzie rozstrzygać roszczenia wpisane do już istniejącego w ramach RE rejestru strat spowodowanych agresją rosyjską. Do tej pory do rejestru, powołanego w 2023 roku, napłynęło 80 tys. skarg, złożonych przez osoby fizyczne, instytucje państwowe i organizacje.

W pracach nad projektem konwencji wzięło udział ponad 50 państw. Wejdzie ona w życie po ratyfikowaniu przez 25 sygnatariuszy i zapewnieniu odpowiedniego finansowania.

Zełenski: Rosja musi odpowiedzieć

Zełenski oświadczył, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za "zbrodnię agresji" przeciw Ukrainie.

Prezydent Ukrainy zabrał głos przed konferencją w sprawie powołania międzynarodowej komisji, która ma zajmować się weryfikacją strat wojennych i roszczeń odszkodowawczych wobec Rosji.

Holandia będzie siedzibą komisji - poinformował szef holenderskiej dyplomacji David van Weel, podkreślając, że jej zadaniem będzie przede wszystkim ustalenie i potwierdzenie roszczeń, bez gwarancji ich późniejszej wypłaty.

Później Zełenski przemawiał również w parlamencie w Hadze. Podkreślił, że wsparcie sojuszników jest dziś dla Ukrainy równie ważne jak na początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Zaznaczył, że sprawiedliwość musi być kluczowym elementem zakończenia wojny i ponownie wezwał do rozliczenia Rosji za wyrządzone szkody, nawiązując m.in. do zestrzelenia w 2014 r. przez rosyjskie wojsko samolotu lotu MH17, gdzie większość ofiar to obywatele Holandii.

Wystąpienie zostało przyjęte przez większość deputowanych owacją na stojąco. W obradach nie uczestniczyła partia Forum na rzecz Demokracji (FvD) - skrajnie prawicowe i prorosyjskie ugrupowanie, które zbojkotowało przemówienie ukraińskiego prezydenta.