Parlament Europejski podjął kluczową decyzję w sprawie umowy UE z Mercosur. Europosłowie przegłosowali wzmocnioną klauzulę ochronną. Ma to pozwolić na szybszą reakcję Unii w razie spadku cen produktów takich jak wołowina i jaja wskutek importu z krajów tego bloku Ameryki Południowej.

Parlament Europejski w Strasburgu przegłosował wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy handlowej UE z państwami Mercosuru.

Nowe przepisy mają umożliwić szybszą reakcję Unii Europejskiej w przypadku spadku cen produktów takich jak wołowina czy jaja pochodzących z importu z krajów Mercosuru.

Europosłowie poparli poprawki wzmacniające rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące klauzuli ochronnej.

Klauzula ochronna ma działać jak hamulec bezpieczeństwa, chroniąc unijnych rolników w razie zagrożenia spowodowanego napływem produktów rolnych z Ameryki Południowej.

Europosłowie poparli w głosowaniu poprawki, które wzmacniają zaproponowane przez Komisję Europejską rozporządzenie w sprawie klauzuli ochronnej do umowy handlowej z Mercosurem. Klauzula ma zapewnić UE hamulec bezpieczeństwa w sytuacjach, gdy po wejściu w życie umowy handlowej napływ niektórych produktów rolnych z państw Mercosuru, np. wołowiny lub jaj, zacznie zagrażać unijnym rolnikom.

Przyjęte poprawki stanowią, że procedura ta, mogąca prowadzić do zamknięcia jednego rynku lub całej UE na import z Mercosuru, będzie uruchamiana, gdy ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc. - a nie o 10 proc., jak pierwotnie proponowano - a różnica w cenach będzie mierzona w okresie kwartalnym.

KE będzie musiała zareagować w takiej sytuacji w ciągu 14, a nie 21 dni. Przeszła też poprawka nakładająca na producentów eksportujących do UE obowiązek przestrzegania unijnych standardów.

To nie koniec procesu legislacyjnego - ostateczny tekst rozporządzenia zostanie uzgodniony w negocjacjach PE z państwami członkowskimi, co może nastąpić w bieżącym tygodniu.

Kraje czekają na klauzulę ochronną z ostatecznym głosowaniem nad całą umową handlową z Mercosurem.

W skład Mercosuru wchodzą: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj.