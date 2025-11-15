Koniec remontu Dworca Centralnego w Warszawie. Od niedzielnego poranka pociągi będą znów tam dojeżdżać.

Dworzec Centralny znów będzie dostępny dla pasażerów / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od niedzielnego poranka pociągi znów będą dojeżdżać do warszawskiego Dworca Centralnego.

Dworzec był zamknięty od 8 listopada - ponowne otwarcie zaplanowano na niedzielę, od godziny 4:00 rano.

Kolejarze ostrzegają, że po otwarciu mogą jeszcze występować nocne zamknięcia torowe.

Kolejarze poinformowali, że zamknięty 8 listopada Dworzec Centralny będzie czynny od niedzieli od godz. 4.00. Oznacza to, że pociągi będą już zatrzymywać się na tym dworcu.

W tym czasie wykonane zostały m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Przeprowadzone zostało także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Podczas remontu wymieniony został system sterowania ruchem na komputerowy, a także przeniesione zostało sterowanie ruchem kolejowym z Dworca Centralnego na Zachodni.

Wymieniony został także rozjazd kolejowy, zwiększony został też jego łuk, co pozwoli na zoptymalizowanie prędkości pociągów.

Po otwarciu stacji mogą jeszcze występować nocne zamknięcia torowe.