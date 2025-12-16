Po kolejnych rosyjskich atakach rakietowych i dronowych na infrastrukturę energetyczną, niemal cały kontrolowany przez Ukrainę obszar obwód doniecki oraz znaczna część obwodu odeskiego zostały pozbawione dostaw prądu. Energetycy walczą z czasem i niebezpieczeństwem, by przywrócić światło i ciepło mieszkańcom tych miejsc.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na miejscu ataku w obozie odeskim 13 grudnia / Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych /

Rosyjskie ataki odcięły prąd na całym kontrolowanym przez Ukrainę obszarze obwodu donieckiego i częściowo w obwodzie odeskim.

Bez prądu pozostaje ok. 427 tys. odbiorców w Donbasie i 289 tys. w obwodzie odeskim.

Prace naprawcze są utrudnione przez ciągłe ostrzały.

W obwodzie charkowskim wprowadzono awaryjne odłączenia prądu.

W Odessie i okolicach nadal bez prądu jest ponad 288 tys. gospodarstw .

Rosyjskie ataki pogrążają regiony w ciemności

"Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w obwodach odeskim (na południu Ukrainy - przyp. RMF FM) i donieckim (na południowym wschodzie - przyp. RMF FM). W szczególności w wyniku nocnych ataków na infrastrukturę energetyczną obwodu donieckiego konsumenci od rana są tam całkowicie pozbawieni dostaw energii elektrycznej" - zaznaczył ukraiński resort energii w komunikatorze Telegram.

Rozpoczęto prace awaryjno-naprawcze, jednak remonty na terenach przyfrontowych są utrudnione z powodu ciągłych ostrzałów. "Mimo niebezpieczeństwa energetycy pracują przez całą dobę" - zaznaczono.

Ze względu na trudną sytuację spowodowaną skutkami poprzednich ostrzałów we wtorek rano awaryjne odłączenia prądu są stosowane w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju.

Wytężona praca służb

"W ciągu ostatnich trzech dni energetycy przywrócili dostawy energii elektrycznej prawie 330 tysiącom gospodarstw domowych w obwodzie odeskim. Obecnie podłączone są wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej (w regionie - przyp. RMF FM). Jednocześnie (we wtorek) 16 grudnia bez prądu pozostaje tymczasowo 288,2 tys. gospodarstw domowych. Prace nad przywróceniem zasilania trwają" - napisał szef odeskiej administracji obwodowej Ołeh Kiper na Telegramie.

"Dziękujemy mieszkańcom obwodu odeskiego za cierpliwość i zrozumienie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ustabilizować sytuację" - podkreślił.

W sobotę rano lokalne władze i media przekazały, że w wyniku zmasowanych rosyjskich ataków z zastosowaniem rakiet i dronów licząca ponad 1 mln mieszkańców Odessa została pozbawiona dostaw prądu, ciepła i wody.