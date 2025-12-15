PKP Intercity jest gotowe do błyskawicznego wprowadzenia pociągów, które zastąpią odwołane kursy RegioJet, ale pod pewnymi warunkami. "Jeżeli dostaniemy zwolnione sloty, to zobowiązujemy się w ciągu 48 godzin uruchomić nasze pociągi" - zapowiedział prezes PKP IC Janusz Malinowski w rozmowie z Magdaleną Grajnert, reporterką RMF FM. Czeski przewoźnik w ostatniej chwili odwołał szereg pociągów z Warszawy do Trójmiasta i Krakowa, łącznie ponad tysiąc kursów.

To skrajnie nieodpowiedzialne wobec pasażerów. Od dawna nie pamiętam takiej sytuacji, żeby któryś z przewoźników pasażerskich odwołał w ostatniej chwili pociągi. Jeżeli przewoźnik czeski nie był przygotowany, to powinien zrezygnować we wrześniu, kiedy zamyka się rozkład jazdy i można było to lepiej uporządkować - powiedział w rozmowie z RMF FM Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. A tak pasażerom przed samymi świętymi funduje się taką niespodziankę. Na pewno wiele osób miało wykupione bilety na święta na dojazd do rodzin i zostali de facto z niczym - dodał prezes PKP Intercity.

Nie wiadomo, czy pasażerowie znajdą teraz bilety u innych przewoźników. W PKP Intercity jest 120-dniowa przedsprzedaż. Bardzo dużo biletów na wiele relacji sprzedaje się bardzo szybko - zwrócił uwagę prezes spółki.

Na święta oczywiście jest przygotowywany (w PKP IC - przyp. red.) program wzmocnień. Zrobimy wszystko, żeby polscy pasażerowie nie zostali na lodzie - zapewnił prezes Malinowski.

Gotowi w ciągu 48 godzin

Prezes PKP Intercity w rozmowie z reporterką RMF FM złożył deklarację: Ten rozkład obowiązuje do 7 marca i oczekujemy, że te sloty do 7 marca dostaniemy. Jeżeli tak się stanie, to zobowiązujemy się w ciągu 48 godzin uruchomić pociągi.

Janusz Malinowski liczy, że Urząd Transportu Kolejowego, który jest regulatorem w zakresie przewozów kolejowych, zajmie się sprawą rezygnacji czeskiego przewoźnika "z całą surowością".

Komentarz ministra Klimczaka

Sprawę nagłego odwołania wielu połączeń czeskiego przewoźnika skomentował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Uważam, że po tym incydencie powinny nastąpić zmiany. Wspólnie z Departamentem Kolejnictwa będziemy pracowali nad tym, aby za tego typu incydenty groziła surowa kara. Bardzo cenię wszystkich tych, którzy chcą wzbogacić rynek kolejowy, przewozowy w Polsce, natomiast blokowanie przejazdów w ostatniej chwili, narażanie na szwank reputacji przewozów kolejowych i brak udogodnień dla pasażerów - to jest poważny problem - powiedział minister Klimczak.