W piątek z wizytą do Warszawy przyjeżdża prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim i odwiedzi polski Sejm. Czy ta wizyta będzie przełomem w stosunkach polsko-ukraińskich? Jakie tematy powinny zostać poruszone i co chcemy osiągnąć? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Paweł Kowal, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. Odbudowy Ukrainy, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Czy tematem rozmów poza bezpieczeństwem i sprawami gospodarczymi powinny być kwestie historyczne? Czy możliwa jest zmiana podejścia Ukrainy do kwestii zbrodni wołyńskiej? Czy rozmowy będą też dotyczyć sytuacji Ukraińców w Polsce?

Naszego gościa zapytamy też o to, jak ocenia szanse na pokój? Czy rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie? Czy Europa jest w stanie zastąpić USA i dać gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie? Jak ocenia szanse na odblokowanie rosyjskich funduszy i przekazania je Ukraińcom? Między innymi te tematy poruszymy w Popołudniowej rozmowie.

