Dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna został najlepszym małym dworcem kolejowym na świecie w prestiżowym konkursie organizowanym przez Międzynarodowy Związek Kolei - największą organizację kolejową na świecie. „To nie jest tylko dworzec kolejowy, to także brama do kultury” – przyznała w rozmowie z Pauliną Sawicką na antenie Radia RMF24 Anita Kaczmarska, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

Szklarska Poręba / Shutterstock

Dworzec Szklarska Poręba Górna zdobył prestiżową nagrodę TopRail Tourist-Friendly Awards jako najlepszy mały dworzec na świecie, pokonując rywali z całego globu.

Ocena brała pod uwagę dostępność, unikalny lokalny charakter, rozwiązania proekologiczne oraz komfort podróżnych.

W budynku działa Miejski Ośrodek Kultury z salą kinową i przestrzenią wystawową, a także taras widokowy z piękną panoramą Karkonoszy, co czyni miejsce atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów.

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

W konkursie TopRail Tourist-Friendly Awards doceniane są te dworce, linie kolejowe i usługi, które nie tylko spełniają najwyższe standardy, ale również "zajmują szczególne miejsce w sercach turystów oraz przyczyniają się do rozwoju kolei na świecie jako transportu ekologicznego, zrównoważonego i atrakcyjnego". Szklarska Poręba Górna okazała się bezkonkurencyjna w kategorii małych dworców, pokonując obiekty z całego świata.

W komunikacie spółki PKP podkreślono, że "w ocenie dworców zgłoszonych do konkursu brano pod uwagę m.in. dostępność, unikalny lokalny charakter dworca, zastosowanie rozwiązań proekologicznych oraz podnoszących komfort podróżnych - wszystkie te elementy spełnił dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna, którym zarządzają Polskie Koleje Państwowe S.A".

W murach dworca działa także Miejski Ośrodek Kultury z salą kinową i wielofunkcyjną przestrzenią wystawową. To miejsce spotkań mieszkańców i turystów, a także centrum wydarzeń kulturalnych w regionie. Dodatkową atrakcję stanowi taras widokowy, z którego rozpościera się zapierająca dech panorama Karkonoszy.

Stworzyliśmy naprawdę wyjątkowe i magiczne miejsce, które jest niezwykłe nie tylko pod kątem architektonicznym. Wychodząc z dworca widać przepiękną panoramę Karkonoszy. (...) Założyliśmy, że z czwartego peronu będą odbywać się podróże kulturalne, żeby poznawać nasze wspaniałe miasto, jego historię, region, Polskę i świat. To miejsce ma naprawdę magiczny charakter - mówi Anita Kaczmarska w Radiu RMF24.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szklarska Poręba Górna najlepszym dworcem kolejowym na świecie. "To miejsce ma magiczny charakter"

Połączenie tradycji z nowoczesnością

Dworzec w Szklarskiej Porębie Górnej to prawdziwa architektoniczna perełka. Wzniesiony w 1902 roku, przeszedł gruntowną modernizację w 2021 roku, zachowując swój zabytkowy charakter. Budynek wyróżnia się górskim stylem - dolna część wykonana jest z granitu, wyżej pojawia się drewniana okładzina, a całość dopełniają efektowne witraże inspirowane motywami kolejowymi.

Nowoczesne udogodnienia idą tu w parze z historycznym klimatem. Podróżni mogą korzystać z przestronnej poczekalni, bezpłatnego Wi-Fi, stacji ładowania telefonów, automatów z przekąskami i napojami oraz licznych ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się także apartamenty stylizowane na legendarny Orient Express, punkt informacji turystycznej, sklep z pamiątkami, stanowisko bookcrossingu oraz wiata na rowery.

Nie bez znaczenia jest także lokalizacja dworca. "Turyści doceniają dworzec także za jego dogodne położenie - w pobliżu hoteli, wyciągów narciarskich i górskich szlaków. Do Szklarskiej Poręby Górnej można dojechać licznymi pociągami dalekobieżnymi i regionalnymi. Podróżni na co dzień mogą korzystać z połączeń PKP Intercity, Kolei Dolnośląskich, POLREGIO i Kolei Czeskich (České dráhy)" - podkreślono w komunikacie.

Polska kolej na światowym podium

Tytuł najlepszego małego dworca turystycznego na świecie dla Szklarskiej Poręby Górnej to kolejny dowód na rosnącą pozycję polskiej kolei na arenie międzynarodowej. Niedawno Wrocław Główny został uznany za jeden z najlepszych europejskich dworców w prestiżowym rankingu European Railway Station Index 2025, zajmując drugie miejsce w Europie, tuż za Zurychem i wyprzedzając tak znane obiekty, jak Berlin Hauptbahnhof czy London Paddington Station.