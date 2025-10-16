Dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna został najlepszym małym dworcem kolejowym na świecie w prestiżowym konkursie organizowanym przez Międzynarodowy Związek Kolei - największą organizację kolejową na świecie. „To nie jest tylko dworzec kolejowy, to także brama do kultury” – przyznała w rozmowie z Pauliną Sawicką na antenie Radia RMF24 Anita Kaczmarska, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
- Dworzec Szklarska Poręba Górna zdobył prestiżową nagrodę TopRail Tourist-Friendly Awards jako najlepszy mały dworzec na świecie, pokonując rywali z całego globu.
- Ocena brała pod uwagę dostępność, unikalny lokalny charakter, rozwiązania proekologiczne oraz komfort podróżnych.
- W budynku działa Miejski Ośrodek Kultury z salą kinową i przestrzenią wystawową, a także taras widokowy z piękną panoramą Karkonoszy, co czyni miejsce atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów.
W konkursie TopRail Tourist-Friendly Awards doceniane są te dworce, linie kolejowe i usługi, które nie tylko spełniają najwyższe standardy, ale również "zajmują szczególne miejsce w sercach turystów oraz przyczyniają się do rozwoju kolei na świecie jako transportu ekologicznego, zrównoważonego i atrakcyjnego". Szklarska Poręba Górna okazała się bezkonkurencyjna w kategorii małych dworców, pokonując obiekty z całego świata.
W komunikacie spółki PKP podkreślono, że "w ocenie dworców zgłoszonych do konkursu brano pod uwagę m.in. dostępność, unikalny lokalny charakter dworca, zastosowanie rozwiązań proekologicznych oraz podnoszących komfort podróżnych - wszystkie te elementy spełnił dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna, którym zarządzają Polskie Koleje Państwowe S.A".
W murach dworca działa także Miejski Ośrodek Kultury z salą kinową i wielofunkcyjną przestrzenią wystawową. To miejsce spotkań mieszkańców i turystów, a także centrum wydarzeń kulturalnych w regionie. Dodatkową atrakcję stanowi taras widokowy, z którego rozpościera się zapierająca dech panorama Karkonoszy.
Stworzyliśmy naprawdę wyjątkowe i magiczne miejsce, które jest niezwykłe nie tylko pod kątem architektonicznym. Wychodząc z dworca widać przepiękną panoramę Karkonoszy. (...) Założyliśmy, że z czwartego peronu będą odbywać się podróże kulturalne, żeby poznawać nasze wspaniałe miasto, jego historię, region, Polskę i świat. To miejsce ma naprawdę magiczny charakter - mówi Anita Kaczmarska w Radiu RMF24.
Dworzec w Szklarskiej Porębie Górnej to prawdziwa architektoniczna perełka. Wzniesiony w 1902 roku, przeszedł gruntowną modernizację w 2021 roku, zachowując swój zabytkowy charakter. Budynek wyróżnia się górskim stylem - dolna część wykonana jest z granitu, wyżej pojawia się drewniana okładzina, a całość dopełniają efektowne witraże inspirowane motywami kolejowymi.
Nowoczesne udogodnienia idą tu w parze z historycznym klimatem. Podróżni mogą korzystać z przestronnej poczekalni, bezpłatnego Wi-Fi, stacji ładowania telefonów, automatów z przekąskami i napojami oraz licznych ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się także apartamenty stylizowane na legendarny Orient Express, punkt informacji turystycznej, sklep z pamiątkami, stanowisko bookcrossingu oraz wiata na rowery.
Nie bez znaczenia jest także lokalizacja dworca. "Turyści doceniają dworzec także za jego dogodne położenie - w pobliżu hoteli, wyciągów narciarskich i górskich szlaków. Do Szklarskiej Poręby Górnej można dojechać licznymi pociągami dalekobieżnymi i regionalnymi. Podróżni na co dzień mogą korzystać z połączeń PKP Intercity, Kolei Dolnośląskich, POLREGIO i Kolei Czeskich (České dráhy)" - podkreślono w komunikacie.
Tytuł najlepszego małego dworca turystycznego na świecie dla Szklarskiej Poręby Górnej to kolejny dowód na rosnącą pozycję polskiej kolei na arenie międzynarodowej. Niedawno Wrocław Główny został uznany za jeden z najlepszych europejskich dworców w prestiżowym rankingu European Railway Station Index 2025, zajmując drugie miejsce w Europie, tuż za Zurychem i wyprzedzając tak znane obiekty, jak Berlin Hauptbahnhof czy London Paddington Station.