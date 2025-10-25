Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 94 w Bodzanowie w Małopolsce na odcinku Kraków-Bochnia. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Jak przekazała straż pożarna, w wypadku zginął około 40-letni mężczyzna.
Do wypadku doszło w sobotę na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Bodzanów w powiecie wielickim.
Samochód ciężarowy zderzył się tam z osobówką.
Mężczyzna w wieku około 40 lat nie przeżył tego wypadku. W chwili przybycia służb na miejsce był nieprzytomny, bez funkcji życiowych, uwięziony w pojeździe - mówił RMF FM młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Do wydobycia poszkodowanego z pojazdu strażacy użyli specjalistycznego sprzętu.
Służby wyjaśniają okoliczności wypadku.
Trasa jest zablokowana w stronę Tarnowa.