Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 94 w Bodzanowie w Małopolsce na odcinku Kraków-Bochnia. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Jak przekazała straż pożarna, w wypadku zginął około 40-letni mężczyzna.

Do wypadku doszło w sobotę na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Bodzanów w powiecie wielickim.

Samochód ciężarowy zderzył się tam z osobówką.

Mężczyzna w wieku około 40 lat nie przeżył tego wypadku. W chwili przybycia służb na miejsce był nieprzytomny, bez funkcji życiowych, uwięziony w pojeździe - mówił RMF FM młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Do wydobycia poszkodowanego z pojazdu strażacy użyli specjalistycznego sprzętu.

Służby wyjaśniają okoliczności wypadku.

Trasa jest zablokowana w stronę Tarnowa.


 