Policja zwróciła się z apelem osób, które były świadkami niebezpiecznego incydentu przy ul. Łagiewnickiej w Krakowie. Przy jednym z budynków przechodnie natknęli się na leżącego starszego mężczyznę z urazem nogi. Senior najprawdopodobniej został potrącony.
W czwartek około godz. 11:20 oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej otrzymał zgłoszenie o starszym mężczyźnie leżącym na wysokości budynku nr 3 przy ul. Łagiewnickiej (dzielnica Łagiewniki - Borek Fałęcki).
Jak się okazało, senior doznał urazu nogi.
Poszkodowanemu pomocy udzieliła wezwana na miejsce załoga pogotowia ratunkowego. Następnie przewieziono go do jednego z krakowskich szpitali.
Według policji mężczyzna najprawdopodobniej został potrącony.
Policja apeluje do świadków tego zdarzenia. "Zwracamy się z apelem o kontakt z oficerem dyżurnym krakowskiej komendy miejskiej pod numerem telefonu 47 83 52 908 lub z numerem alarmowym 112" - czytamy w poście na Facebooku Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.