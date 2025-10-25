Przy obleganym przez turystów szlaku prowadzącym na Śnieżkę - najwyższy szczyt Karkonoszy, policja odnalazła skradzioną Skodę Karoq o wartości 170 tysięcy złotych. Samochód ukryty był w kosodrzewinie, na dużej wysokości.

Skoda w kosodrzewinie pod Śnieżką. / KMP w Jeleniej Górze /

Policjanci z Karpacza i Jeleniej Góry (Dolnośląskie) poinformowali o dość nietypowym znalezisku, którego dokonali w środę, 22 października w Karkonoszach.

Dzień wcześniej samochód marki Skoda Karoq o wartości 170 tysięcy złotych został skradziony na terenie Czech. Auto należało do urzędu miasta Pec pod Śnieżką.

Funkcjonariusze z Karpacza otrzymali zgłoszenie, że skradziony samochód może znajdować się w rejonie drogi prowadzącej do Domu Śląskiego, w trudno dostępnym, górskim terenie. Policjanci ruszyli na poszukiwania, sprawdzając szlaki turystyczne w okolicy Śnieżki, najwyższego szczytu Karkonoszy.

Po kilku godzinach zauważyli fragment karoserii auta wystającej spośród gęstej kosodrzewiny przy ulicy Na Śnieżkę, na odcinku Głównego Szlaku Sudeckiego. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że jest to poszukiwana skoda.

Samochód został zabezpieczony do dalszych czynności procesowych.

Obecnie policjanci wyjaśniają okoliczności kradzieży i to, w jaki sposób pojazd znalazł się tak wysoko (Dom Śląski znajduje się na wysokości 1400 m n.p.m.).

Dom Śląski, za nim widoczna Śnieżka. / Shutterstock



