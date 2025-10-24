"Rowerzysto, światła są także dla ciebie!" - tę informację, choć powinna być oczywista, opublikowały Tramwaje Warszawskie w piątek. To pokłosie wypadku, który mógł się skończyć tragedią. Rowerzysta zignorował czerwone światło i - nawet przez sekundę nie patrząc na tory - przejechał przez pasy, zderzając się z tramwajem. Przedsiębiorstwo zamieściło ku przestrodze wideo z tego zdarzenia.

/ Tramwaje Warszawskie, FB / Shutterstock

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Rowerzysta został potrącony przez tramwaj w Warszawie. Wypadek, którego finał na szczęście nie był tragiczny, to efekt braku wyobraźni mężczyzny, który zignorował czerwone światło i wjechał na pasy, nawet się nie rozglądając. Tramwaje Warszawskie zaapelowały do wszystkich rowerzystów, aby przed przejechaniem przez tory tramwajowe zawsze rozglądać się i upewnić, że tramwaj nie nadjeżdża oraz pamiętać, że potrzebuje on więcej czasu, by się zatrzymać. Zamieściły też wideo ku przestrodze. Sytuację zarejestrowała kamera umieszczona przy motorniczym.

"Rowerzysto, światła też są dla ciebie! Poruszając się po mieście, jesteś pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego - tak jak kierowcy i piesi. Dlatego Twoje bezpieczeństwo zależy od przestrzegania przepisów. Czerwone światło to znak STOP - także dla rowerów. Przejechanie przez skrzyżowanie na czerwonym może skończyć się bardzo groźnie - dla Ciebie i innych" - pisze przedsiębiorstwo.



