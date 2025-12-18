Prokuratura umorzyła postępowanie ws. zabójstwa obywatelki Kanady przy ul. Wawrzyńca w Krakowie. Do zbrodni doszło w grudniu 2024 r. Sprawca zastrzelił się potem w komisariacie policji.

Oliwia Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie poinformowała, że postępowanie w sprawie zabójstwa zostało umorzone z powodu śmierci sprawcy. Postępowanie mające wyjaśnić przebieg zdarzenia związanego z samobójstwem mężczyzny na komisariacie trwa. Prowadzi je Prokuratura Okręgowa w Kielcach.

W grudniu 2024 r. przy ul. Wawrzyńca w Krakowie zabita została młoda obywatelka Kanady.

Awanturę rodzinną zgłosiła sąsiadka. Po wejściu siłowym straży pożarnej do tego mieszkania znaleziono ranną 24-latkę i 23-letniego mężczyznę po próbie samobójczej. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła.

Policjanci przewieźli 23-latka podejrzewanego o zabójstwo kobiety do komisariatu przy ul. Szerokiej. W trakcie czynności mężczyzna zabarykadował się w jednym z pomieszczeń. Później, używając broni wyrwanej jednemu z funkcjonariuszy, popełnił samobójstwo. 

