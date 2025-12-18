Krakowska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców. Funkcjonariusze przejęli blisko 110 kilogramów narkotyków i zatrzymali siedem osób, z których pięć trafiło do tymczasowego aresztu.

Na początku grudnia blisko 100 policjantów z różnych wydziałów, wspieranych przez kontrterrorystów i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadziło skoordynowaną akcję na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego i limanowskiego.

Zatrzymano siedmiu mężczyzn w wieku od 27 do 40 lat. Podczas przeszukań zabezpieczono maczety, race dymne, telefony, laptopy, gotówkę oraz znaczne ilości narkotyków.

W jednym z mieszkań znaleziono także przedmiot przypominający broń, który został przekazany do analizy balistycznej.



Przemyt i dystrybucja narkotyków

Jak poinformował Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji, grupa przestępcza przemycała narkotyki z krajów europejskich do Polski, a następnie rozprowadzała je na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego i łódzkiego.

W skład grupy przestępczej wchodziły osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych.

Do obrotu trafiło kilkadziesiąt kilogramów substancji, głównie amfetaminy i mefedronu.



"Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie pięciu zatrzymanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemycie wewnątrzwspólnotowym oraz obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych oraz odurzających celem dalszej dystrybucji. Pozostała dwójka odpowie za posiadanie zakazanych substancji" - przekazał Mateusz Lenartowicz.



Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze.

