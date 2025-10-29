Dobra wiadomość dla mieszkańców Krakowa. W najbliższy piątek, czyli tuż przed dniem Wszystkich Świętych tramwaje wrócą na most Grunwaldzki. Dzięki temu dojazd do cmentarzy w południowych dzielnicach miasta będzie znacznie łatwiejszy.

31 października tramwaje znowu pojadą mostem Grunwaldzkim / Józef Polewka / RMF FM

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Krakowianie czekali z niecierpliwością na ten moment i... się doczekali. W najbliższy piątek (31 października) tramwaje znowu pojadą przez most Grunwaldzki.

Przywrócenie ruchu tramwajowego na jednej z ważniejszych przepraw w mieście to duże ułatwienie zwłaszcza dla mieszkańców południowych dzielnic Krakowa. W okresie Wszystkich Świętych dojazd na cmentarze będzie prostszy i szybszy.

Powrót tramwajów nie oznacza jednak końca wszystkich prac. W ostatnich dniach rozpoczęło się układanie warstw wiążących asfaltu na jezdniach.

Samochody wrócą na most Grunwaldzki także wcześniej, niż zakładano, czyli pod koniec listopada.

Ostatnim etapem prac na górze mostu będzie remont części chodnikowej od strony Wawelu. Tam obecnie, po starej nawierzchni odbywa się ruch pieszych i rowerzystów. Ci przeniosą się na wyremontowaną część od strony Skałki.

Jak będzie funkcjonować komunikacja miejska od 31 października?

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od 31 października będą wyglądać następująco:

Tramwaje:

nr 2, 6, 16, 17, 19, 44, 49 – nadal będą zawieszone

nr 8, 9, 10, 13, 14, 20, 22 – będą kursować po dotychczasowych trasach czasowo zmienionych

nr 18 – będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Czerwone Maki P+R” – ul. Grota-Roweckiego, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. św. Gertrudy, ul. Westerplatte, ul. Basztowa, ul. Długa – … – „Górka Narodowa P+R” Od 3 listopada zostanie przywrócone kursowanie co 7,5 minuty w dni powszednie

nr 52 – zostanie przywrócona na stałą trasę

nr 62 – zostanie przywrócona na stałą trasę (od nocy z 31 października na 1 listopada)

nr 75 i 76 – będą funkcjonować bez zmian

nr 77 – nowa linia czasowa kursująca po trasie: „Czerwone Maki P+R” – ul. Grota-Roweckiego, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino, ul. Dietla, ul. Grzegórzecka, al. Powstania Warszawskiego, tunel pod dworcem głównym – „Dworzec Towarowy” Linia będzie kursować co 15 minut w dni powszednie i co 20 minut w soboty i święta.



Linie autobusowe:

nr 124 i 424 – zostanie przywrócone kursowanie przez pas autobusowo-tramwajowy na ul. Monte Cassino i obsługa przystanku „Rondo Grunwaldzkie” 02 w kierunku przystanków „TAURON Arena Kraków Wieczysta” i „Ugorek”. Nadal będzie obowiązywać zmiana trasy związana z przebudową ul. Straszewskiego i Piłsudskiego.

nr 184 – zostanie przywrócona i będzie kursować po stałej trasie. Jednocześnie w okresie od 31 października do 2 listopada zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii związane ze świętem Wszystkich Świętych.

nr 194 i 494 – zostanie przywrócone kursowanie przez pas autobusowo-tramwajowy na ul. Monte Cassino i obsługa przystanków „Rondo Grunwaldzkie” 01/02 oraz „Szwedzka” 01

nr 300 – zostanie przywrócone kursowanie przez pas autobusowo-tramwajowy na ul. Monte Cassino i obsługa przystanku „Rondo Grunwaldzkie” 02 w kierunku pętli „Kraków Airport”. Nadal będzie obowiązywać dotychczasowa zmiana trasy – skierowanie przez ul. Królowej Jadwigi.

nr 722 – zostanie zawieszona

nr 784 – zostanie zlikwidowana.



Wszystkie szczegóły zmoan można znaleźć na stronie internetowej ztp.krakow.pl.



/ krakow.pl /















