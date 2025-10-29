Tragedia rodzinna w jednej z miejscowości powiatu radzyńskiego na Lubelszczyźnie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała jego 13-letniego brata.

  • Do tragicznego zdarzenia doszło w jednej z miejscowości powiatu radzyńskiego na Lubelszczyźnie.
  • Nie żyje 17-letni chłopiec, a policja zatrzymała jego 13-letniego brata.
  • O losie młodszego z chłopców ma zdecydować sąd rodzinny. 
  • Policjanci ustalają okoliczności tej tragedii. 
  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.

Zobacz również:

Tragedia rodzinna. Syn zginął, ojciec zatrzymany

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w środę rano do domu w okolicach Radzynia Podlaskiego (Lubelskie) na wezwanie jednego z mieszkańców przyjechały służby - policja i pogotowie. 

Na miejscu zastali ciężko rannego 17-letniego chłopaka. Miał rany kłute i cięte. Ratownicy natychmiast zabrali go do szpitala.

Policjanci zatrzymali natomiast jego 13-letniego brata. 

17-latek zmarł w szpitalu

Ranny nastolatek niestety zmarł w szpitalu

Teraz sąd rodzinny ma zdecydować o losie młodszego z chłopców. 

Policjanci wciąż ustalają okoliczności tej tragedii. Wiadomo, że w nocy w domu poza braćmi byli ich rodzice. Rodzina nie była notowana w policyjnych kartotekach.



Opracowanie: