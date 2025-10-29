Od teraz kobiety w Anglii mogą otrzymać bezpłatne tabletki antykoncepcyjne „dzień po” w niemal 10 tysiącach aptek, bez konieczności wizyty u lekarza czy w klinice. To największa zmiana w dostępie do usług zdrowia seksualnego od dekad – informuje NHS England, angielski oddział publicznej służby zdrowia.

W aptekach w Anglii kobiety będą mogły otrzymywać bezpłatne tabletki antykoncepcyjne „dzień po” bez konieczności konsultacji z lekarzem / Shutterstock

Bezpłatne tabletki „dzień po” w aptekach

Od 29 października kobiety w Anglii mają możliwość otrzymania doustnej antykoncepcji awaryjnej bezpłatnie i bez konieczności konsultacji lekarskiej.

Nowe zasady obejmują niemal 10 tysięcy aptek na terenie całego kraju. Do tej pory zakup tabletek „dzień po” wiązał się z wydatkiem od 10 do 25 funtów, w zależności od typu i producenta.





Przełom w dostępie do antykoncepcji

Zmiana została określona przez Sue Mann, dyrektorkę ds. zdrowia kobiet w NHS England, jako „jedna z największych zmian w zakresie usług związanych ze zdrowiem seksualnym od lat 60. XX wieku i przełomowe wydarzenie, które sprawia, że opieka zdrowotna w zakresie zdrowia reprodukcyjnego staje się bardziej dostępna dla kobiet”.

Mann podkreśliła, że teraz kobiety nie muszą już szukać specjalistycznych przychodni ani tłumaczyć swoich potrzeb – wystarczy wizyta w lokalnej aptece.