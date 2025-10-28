W Instytucie Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otwarto nowoczesną salę symulacyjną wyposażoną w pierwsze w Polsce stomatologiczne symulatory działające w oparciu o wirtualną rzeczywistość (VR) z technologią haptyczną. Innowacyjne rozwiązanie umożliwi studentom bezpieczny i realistyczny trening zabiegów stomatologicznych – od leczenia zachowawczego po chirurgię – zanim rozpoczną pracę z prawdziwymi pacjentami. Pojawienie się nowego sprzętu zbiegło się w czasie z godnym pozazdroszczenia jubileuszem.

Jest wyposażona w symulatory wirtualnej rzeczywistości, które pozwolą studentom trenować leczenie zębów w jeszcze bardziej precyzyjny sposób.

Uczelnia planuje nawet wprowadzenie nowego przedmiotu opartego na pracy z symulatorem.

Jak podkreśla prof. Jolanta Pytko-Polończyk, inicjatorka projektu i pełnomocniczka prorektora Collegium Medicum ds. klinicznych, wirtualna rzeczywistość pozwala studentom rozwijać umiejętności manualne i kliniczne w kontrolowanych warunkach, co zwiększa komfort nauki i ogranicza stres związany z pierwszymi zabiegami. Symulator VR stanowi pomost między tradycyjnym treningiem na fantomach a praktyką kliniczną, umożliwiając ćwiczenie precyzyjnych ruchów, widzenia pośredniego oraz pracy w różnych dziedzinach stomatologii, takich jak kariologia, protetyka, endodoncja czy chirurgia.

Technologia haptyczna pozwala użytkownikom "poczuć" różnicę w strukturze materiałów, co wiernie odzwierciedla warunki pracy w gabinecie. Instruktorzy mogą zdalnie oceniać postępy studentów, a dane z przebiegu nauki są przechowywane na centralnym serwerze. Zastosowanie VR to także oszczędności - nie ma potrzeby używania jednorazowych materiałów czy utylizacji zębów poekstrakcyjnych.

Uczelnia planuje wprowadzenie nowego przedmiotu - przedklinicznej stomatologii wirtualnej, opartego na pracy z symulatorem. Nowa sala będzie także miejscem współpracy z przyszłymi pracodawcami - przewidziano cykliczne warsztaty dla studentów ostatniego roku i przedstawicieli branży stomatologicznej z Małopolski.

Otwarcie sali, zlokalizowanej w budynku przy ul. Montelupich, zbiegło się z jubileuszem 225-lecia nauczania stomatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Krakowska szkoła stomatologii, której początki sięgają końca XVIII wieku, jest dziś jednym z najważniejszych ośrodków kształcenia lekarzy dentystów w Polsce.