Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, które miały wyłudzić ponad 12,2 mln zł z tzw. tarcz covidowych. Główny beneficjent procederu, Tomasz W., odpowie także za pranie brudnych pieniędzy, tzw. zbrodnię vatowską oraz celowe wyzbywanie się majątku o wartości 3,5 mln zł.

Pięć osób zostało oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie o m.in. wyłudzenie ponad 12,2 mln zł z tzw. tarcz covidowych. / Shutterstock

Mechanizm oszustwa: fikcyjni pracownicy i wsteczne zgłoszenia

Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Oliwia Bożek-Michalec, śledztwo prowadzone przez Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej dotyczyło wydarzeń z okresu od stycznia 2020 r. do lipca 2021 r. w Krakowie i Olkuszu.

Podejrzani mieli wyłudzić środki pochodzące z szeroko rozumianej pomocy publicznoprawnej, przeznaczonej na przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii Covid-19.

Według ustaleń śledczych, mechanizm oszustwa polegał na tzw. wstecznym zgłaszaniu do ZUS rzekomych pracowników - tych samych około 120 osób, w tym samym czasie.

Pozwalało to na uzyskanie dofinansowań do każdego z fikcyjnie zatrudnionych pracowników.





Zarzuty dla pięciu osób, główny oskarżony w areszcie

Aktem oskarżenia objęto pięć osób, którym zarzucono m.in. wyłudzenie ponad 12,2 mln zł. Główny oskarżony, Tomasz W., został również oskarżony o celowe wyzbywanie się majątku podlegającego zajęciu o wartości około 3,5 mln zł.

Dodatkowo prokuratura zarzuca mu pranie brudnych pieniędzy oraz tzw. zbrodnię vatowską.

Mężczyzna obecnie przebywa w areszcie tymczasowym. Wszystkim oskarżonym grożą wieloletnie kary więzienia.