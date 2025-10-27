Mieszkańcy Krakowa będą mieli do dyspozycji nowy park w centrum miasta. Wszystko ze względu na plany Politechniki Krakowskiej, która chce udostępnić teren zielony przy Pałacu Królewskim w Łobzowie.

Mieszkańcy Krakowa będą mieli do dyspozycji nowy park w centrum miasta (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Krakowie, w sąsiedztwie Pałacu Królewskim w Łobzowie, ma powstać nowy park.

Będzie ogólnodostępny.

To efekt współpracy Politechniki Krakowskiej i miasta.

Mamy porozumienie z Miastem Kraków dotyczące zagospodarowania tego miejsca, tak by uwydatnić piękno tej przestrzeni i pałacu - powiedział rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, którego cytuje "Gazeta Krakowska".

Zielony teren planowany do oddania ma 1,5 ha i będzie łączył się z udostępnionym w 2015 r. parkiem "Ogrody Łobzów". W nowym parku mają znaleźć się alejki, królewski gatunki roślin, zbiornik wodny i mała architektura.

Politechnika ma przekazać grunt z pozwoleniem na budowę w wieloletnią dzierżawę za symboliczną kwotę, a miasto sfinansuje budowę parku i jego utrzymanie.

W prace jest zaangażowany również Zarząd Zieleni Miejskiej.

W ramach projektu uzgadniamy jeszcze pewne szczegóły. Myślę, że inwestycja mogłaby się rozpocząć w przyszłym roku, tak by nowy park został otworzony w 2027 roku - powiedział szef ZZM, Łukasz Pawlik.