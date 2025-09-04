Strach przed dentystą jest powszechny, a większość z nas chciałaby poddać się terapii, by przezwyciężyć ten problem - piszą na łamach czasopisma "Journal of the American Dental Association" naukowcy z New York University College of Dentistry. Wyniki prowadzonych przez nich w USA badań pokazują, że aż trzy czwarte dorosłych odczuwa lęk przed stomatologiem. W swojej pracy piszą, skąd bierze się ten strach, jakie są jego konsekwencje i jak można rozwiązać ten problem. Przekonują, że to możliwe.

Lęk przed dentystą wiąże się często z traumatycznymi wspomnieniami z dzieciństwa. / Shutterstock

Badania objęły reprezentatywną grupę ponad tysiąca dorosłych Amerykanów. Wyniki są jednoznaczne: aż 72,6 proc. ankietowanych przyznało, że odczuwa pewien poziom lęku przed wizytą u dentysty. Wśród nich niemal połowa (45,8 proc.) mówi o umiarkowanym strachu, a ponad jedna czwarta (26,8 proc.) - o silnym, wręcz paraliżującym lęku.

Co ważne, osoby zmagające się z tym problemem często unikają regularnych wizyt kontrolnych i zabiegów profilaktycznych. Do gabinetu trafiają dopiero wtedy, gdy pojawia się ból lub poważniejsze dolegliwości. To z kolei prowadzi do błędnego koła: zaniedbanie higieny jamy ustnej skutkuje poważniejszymi problemami, które wymagają bardziej inwazyjnych i bolesnych interwencji. Takie doświadczenia tylko pogłębiają strach i niechęć do kolejnych wizyt.

Profesor Richard Heyman z NYU College of Dentistry podkreśla, że choć lęk przed dentystą jest stosunkowo łatwy do leczenia, wciąż niewielu specjalistów oferuje odpowiednie wsparcie. "Krótkie, wirtualne terapie lęku stomatologicznego, realizowane przez aplikacje i teleporady, mogą dotrzeć do szerokiego grona pacjentów, niezależnie od miejsca zamieszkania" - przekonuje.

Zespół profesora Heymana opracował już program Dental FearLess, który wykorzystuje aplikację mobilną oraz - w razie potrzeby - indywidualne sesje telemedyczne. W pilotażowym badaniu połowa uczestników po zakończeniu programu przestała odczuwać strach przed dentystą. Obecne badania kliniczne mają dodatkowo sprawdzić skuteczność tej metody.

Wspomnienia traumatycznych wizyt mogą mieć wpływ na całe życie

Skąd bierze się tak silny i powszechny lęk? Badacze z NYU College of Dentistry postanowili przyjrzeć się roli wspomnień w kształtowaniu i utrwalaniu strachu przed dentystą. Wcześniejsze badania wskazywały, że ponad połowa osób z silnym lękiem miała w przeszłości negatywne doświadczenia w gabinecie stomatologicznym - najczęściej w dzieciństwie lub w okresie dorastania.

Współautorka pracy, dr Kelly Daly podkreśla, że wspomnienia traumatycznych wizyt mogą być niezwykle żywe i mieć wpływ na całe życie. Analiza ankiet i refleksji rodziców na temat własnych oraz dziecięcych lęków pokazała, że wiele osób pamięta ból, nieprzyjemne interakcje z dentystami, a nawet przestarzałe dziś praktyki. Pacjenci często wspominali także sytuacje, w których mieli poczucie, że lekarz nie słucha ich obaw. Zdarzały się też przypadki, gdy podejrzewali dentystę o zalecanie zbędnych zabiegów. Wszystko to prowadziło do utraty zaufania i wzmacniało lęk przed kolejnymi wizytami.

Wizyta u dentysty nie musi być już traumatycznym przeżyciem

Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma otwarta i szczera komunikacja między lekarzem a pacjentem. "Wiele negatywnych doświadczeń można uniknąć, jeśli lekarz poświęci czas na wysłuchanie pacjenta i wyjaśnienie przebiegu leczenia - mówi dr Daly.

To szczególnie ważne w przypadku dzieci, które są najbardziej narażone na utrwalenie złych wspomnień. Współczesna stomatologia coraz częściej stawia na komfort pacjenta, minimalizowanie bólu i stresu oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu. Nowoczesne technologie, znieczulenia i indywidualne podejście do pacjenta sprawiają, że wizyta u dentysty nie musi być już traumatycznym przeżyciem.