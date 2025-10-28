Nie żyje Odd Martinsen - wybitny norweski biegacz narciarski, mistrz olimpijski z Grenoble i wielokrotny medalista mistrzostw świata. Informację o śmierci 82-letniego sportowca przekazała norweska telewizja NRK.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Norweska stacja telewizyjna NRK przekazała w poniedziałek, że w wieku 82 lat zmarł Odd Martinsen, triumfator igrzysk olimpijskich z Grenoble z 1968 r. w sztafecie Norwegii 4x10 km w narciarstwie biegowym.

Podczas igrzysk olimpijskich przed 57 laty Norweg zdobył dwa medale: złoty w sztafecie i srebrny w biegu na 30 km. W 1976 r. w Innsbrucku do dorobku dołożył kolejny krążek olimpijski - srebrny w sztafecie.