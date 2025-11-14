Dwaj policjanci z Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Białymstoku zostali postrzeleni z karabinka pneumatycznego przy próbie zatrzymania 48-latka. Miała ona związek z podejrzeniem posiadania przez niego pornografii dziecięcej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości chcieli zatrzymać 48-letniego mężczyznę, w związku z podejrzeniem posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej.

W pewnym momencie, nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia, 48-letni mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy z karabinka pneumatycznego. Dwoje funkcjonariuszy zostało rannych w rękę i udo. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski.

Napastnik został zatrzymany. W sobotę ma usłyszeć zarzuty w białostockiej prokuraturze.

CBZC ujawnia, że 48-latek miał w mieszkaniu prawdziwy arsenał. Zabezpieczono tam m. in. wiatrówki różnego typu, kuszę, łuk oraz nunczako.