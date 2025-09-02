68-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego został zatrzymany po tym, jak groził sąsiadom wysadzeniem domu i zawiesił na ogrodzeniu skorodowany pocisk moździerzowy. Na miejscu interweniowali policjanci i saperzy.

Groził wysadzeniem domu. Na płocie zawiesił pocisk moździerzowy – interwencja policji w powiecie garwolińskim / shutterstock / Policja

Chwile grozy w Kobylej Woli (gmina Górzno, powiat garwoliński). Do niebezpiecznego incydentu doszło w poniedziałek, 1 września, tuż przed godziną 16. Mieszkańcy zauważyli na ogrodzeniu jednej z posesji przedmiot przypominający pocisk moździerzowy. Zgłoszenie natychmiast trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Na miejsce skierowano patrol oraz funkcjonariusza z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Potwierdzono, że na sznurku zawieszony był skorodowany pocisk moździerzowy, znajdujący się zaledwie kilka metrów od drogi publicznej.

Groźby i interwencja służb

Policjanci ustalili, że sprawcą był 68-letni sąsiad zgłaszającego, który od kilku dni groził jemu i jego babci wysadzeniem domu. W dniu zdarzenia mężczyzna miał twierdzić, że posiada więcej podobnych przedmiotów i może je zdetonować, co wzbudziło w pokrzywdzonym realne obawy o bezpieczeństwo.

Funkcjonariusze przeszukali posesję 68-latka, jednak nie znaleźli innych niebezpiecznych przedmiotów. Na miejsce wezwano patrol saperski z jednostki wojskowej w Wesołej, który potwierdził, że pocisk nie zawierał ładunku wybuchowego ani zapalnika.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję. We wtorek, 2 września, w godzinach popołudniowych zaplanowano czynności procesowe związane z przedstawieniem mu zarzutu kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje: Niewybuchy to realne zagrożenie

Niezależnie od tego, że sytuacja w Kobylej Woli zakończyła się dobrze, policja przypomina, że niewybuchy - nawet te zardzewiałe i pozornie niegroźne - mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu należy:

Nie dotykać i nie przenosić znaleziska,

Odejść na bezpieczną odległość,

Natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112,

Ostrzec innych, zwłaszcza dzieci.



