Wielkopolska policja poszukuje mężczyzny, który w czwartek wieczorem na autostradzie A2 nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze podjęli pościg. Pojazd bez kierowcy znaleziono na poznańskim Szczepankowie.

Policjanci bezskutecznie próbowali zatrzymać do kontroli samochód. / Shutterstock

Więcej informacji lokalnych znajdziesz na RMF24.pl .

W czwartek wieczorem przy punkcie poboru opłat Nagradowice na autostradzie A2 policjanci próbowali zatrzymać do kontroli samochód.

Kierowca nie zastosował się do poleceń, gwałtownie ruszył z miejsca, po czym wyłamał szlaban na bramce punktu poboru opłat i uciekł w kierunku Poznania. Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego ruszyli w pościg.

Na poznańskim Szczepankowie, kilkanaście kilometrów od punktu poboru opłat, znaleźli samochód. Jak ustalił reporter RMF FM, został on zarejestrowany na mężczyznę, który nie ma uprawnień do kierowania autem.

Trwa ustalanie, czy to właśnie on prowadził wczoraj ten pojazd i dlaczego chciał uniknąć kontroli. Poszukiwania trwają.