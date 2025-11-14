Dwoje 17-latków trafiło do szpitala po wypadku na ul. Kartuskiej w Kościerzynie (woj. pomorskie). Młodzi ludzie zostali potrąceni przez samochód na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Policjanci na miejscu wypadku / KPP Kościerzyna / Policja

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie, wypadek miał miejsce przed godz. 17. Kierowca volkswagena transportera wjechał w dwoje 17-latków na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Młodzi ludzie trafili do szpitala. Policja nie podaje szczegółowych informacji o ich stanie.



44-letni kierowca został przebadany na zawartość alkoholu - był trzeźwy.

Policjanci apelują do kierowców i pieszych o ostrożność i rozwagę. Przypominają o konieczności dostosowania prędkości do warunków na drodze, zachowaniu szczególnej uwagi w rejonach przejść dla pieszych oraz o niekorzystaniu z telefonu podczas jazdy. Sugerują też pieszym noszenie elementów odblaskowych.