Podejrzany o rozpowszechnianie dziecięcej pornografii 41-letni mężczyzna z województwa łódzkiego został zatrzymany przez policję. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli aż 200 filmów i 30 zdjęć o treściach pornograficznych. Trafił do aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 15 lat więzienia.
Funkcjonariusze policji z gorzowskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili tożsamość i adres zamieszkania mężczyzny, który według nich mógł dopuszczać się przestępstw związanych z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich.
W trakcie przeszukania mieszkania 41-latka policjanci na różnego rodzaju nośnikach danych, komputerze i w telefonie komórkowym natrafili na ponad... 200 filmów i 30 zdjęć o treściach pornograficznych z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia.
Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania w celu rozpowszechniania, a także rozpowszechniania dziecięcej pornografii.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Grozi mu 15 lat więzienia.
Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew w Łodzi.