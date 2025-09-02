Podejrzany o rozpowszechnianie dziecięcej pornografii 41-letni mężczyzna z województwa łódzkiego został zatrzymany przez policję. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli aż 200 filmów i 30 zdjęć o treściach pornograficznych. Trafił do aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Policja zatrzymała 41-latka podejrzanego o rozpowszechnianie dziecięcej pornografii (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Funkcjonariusze policji z gorzowskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili tożsamość i adres zamieszkania mężczyzny, który według nich mógł dopuszczać się przestępstw związanych z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich.

200 filmów z dziecięcą pornografią. Policja zatrzymała 41-latka podejrzanego o pedofilię

W trakcie przeszukania mieszkania 41-latka policjanci na różnego rodzaju nośnikach danych, komputerze i w telefonie komórkowym natrafili na ponad... 200 filmów i 30 zdjęć o treściach pornograficznych z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania w celu rozpowszechniania, a także rozpowszechniania dziecięcej pornografii.

Tymczasowy areszt

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Grozi mu 15 lat więzienia.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew w Łodzi.