W piątkowy wieczór doszło do wykolejenia tramwaju na pętli Wzgórza Krzesławickie w Krakowie. Tramwaje zostały skierowane na inne trasy. Pętla została niedawno przebudowana, oddano ją do użytku pod koniec października.

Tramwaj w Krakowie, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O wykolejeniu tramwaju na pętli Wzgórza Krzesławickie poinformowało krakowskie MPK.

"Brak przejazdu dla linii 1,4,5. Linie 1 i 5 kierowane do pętli Kopiec Wandy. Linia 4 zawraca na terenie Zajezdni Nowa Huta" - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne". Przewoźnik uruchomił autobus za tramwaj na trasie Wzgórza Krzesławickie - Kombinat oraz Wzgórza Krzesławickie - Rondo Kocmyrzowskie.

Do wykolejenie doszło na przebudowywanej pętli tramwajowej. Oddano ją do użytku pod koniec października.

"Gazeta Krakowska" zwraca uwagę, że na terenie pętli wciąż trwają prace budowlane. Miasto zdecydowało się na jej uruchomienie przed 1 listopada, m.in. dlatego, że przy pętli znajduje się cmentarz Grębałów - jedna z największych nekropolii komunalnych w Krakowie.