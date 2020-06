Były szef Młodzieży Wszechpolskiej, świeżo upieczony mąż, poseł na Sejm. Kim jest Krzysztof Bosak - kandydat Konfederacji w tegorocznych wyborach prezydenckich?

Wybory prezydenckie 2020. Kandydat Konfederacji na urząd prezydenta RP Krzysztof Bosak / Mateusz Marek / PAP

Krzysztof Bosak urodził się w 13 czerwca 1982 roku w Zielonej Górze. 38-letni polityk jest najmłodszym kandydatem w tegorocznych wyborach prezydenckich. Politycznie jest jednak zaangażowany już od 20 lat.

Działalność polityczna

W 2000 roku przystąpił do Młodzieży Wszechpolskiej we Wrocławiu, a rok później zaangażował się w działalność tej organizacji w województwie lubuskim - skąd pochodzi. W 2001 roku wstąpił do Ligi Polskich Rodzin, z ramienia której bez powodzenia startował do sejmiku lubuskiego.

W 2005 roku uzyskał mandat poselski, kandydując z listy Ligi Polskich Rodzin. W Sejmie V kadencji zasiadał w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Sprawował również funkcję sekretarza Sejmu.

Niespodziewaną karierę medialną przyniósł Bosakowi występ w programie rozrywkowym "Taniec z Gwiazdami". W parze z Sandrą Lewandowską zajął ósme miejsce.

W 2008 roku wycofał się z polityki, co poprzedziło jego odejście z LPR. W tym czasie był między innymi redaktorem naczelnym serwisu internetowego Prawy.pl oraz prezesem Fundacji Europa Media, którą sam założył. W grudniu 2012 roku dołączył do Ruchu Narodowego, a już kilka miesięcy później wszedł w skład rady decyzyjnej tej organizacji.

W 2014 roku bez powodzenia kandydował do europarlamentu oraz do Rady m. st. Warszawy. Rok później, jako wspólny kandydat Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy walczył o fotel prezydenta Zielonej Góry.

W 2019 roku został jednym z liderów koalicji Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Startując z listy warszawskiej zdobył blisko 40 tys. głosów, jednak komitet nie przekroczył progu 5 proc. i tym samym, Bosak nie zdobył mandatu. W kolejnych miesiącach polityk został liderem partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. Otrzymał blisko 30 tys. głosów i zdobył mandat poselski. Został także powołany na wiceprzewodniczącego i rzecznika koła poselskiego Konfederacji.

Pod koniec roku wziął udział w prawyborach w Konfederacji, w których wyborcy mieli wyłonić kandydata ugrupowania w wyborach prezydenckich. 18 stycznia prawybory wygrał Krzysztof Bosak, pokonując m.in. Artura Dziambora z partii KORWiN oraz Grzegorza Brauna z Konfederacji Korony Polskiej.

Program wyborczy Krzysztofa Bosaka

Jak czytamy na oficjalnej stronie kandydata, program Krzysztofa Bosaka obejmuje "wybór postulatów będących owocem namysłu polskich patriotów skupionych w Konfederacji". Najważniejsze punkty programy wyborczego Krzysztofa Bosaka to: naród podmiotem władzy, zmiana kadencji prezydenckiej na siedmioletnią - bez możliwości ubiegania się o reelekcję, przekazanie instytucji kontrolnych w ręce opozycji, całkowita ochrona życia czy konstytucyjna ochrona dwóch płci.

Bosak podkreśla również, że nie zgodzi się na podpisanie ustawy podnoszącej podatki, a jako prezydent będzie korzystał z przysługującego mu prawa veta.

Polityk ogłosił także "plan Bosaka", który zakłada kilka punktów:

- zadeklarował, że jako prezydent nie podpisze żadnych ustaw podnoszących podatki i zmieniających sposób organizacji systemu podatkowego na niekorzyść pracowników i pracodawców.

- podniesienie kwoty wolnej do dwunastokrotności pensji minimalnej, tj. 31 200 zł.

- wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców.

- obniżka VAT-u na żywność.

- usunięcie "zbędnej biurokracji i uproszczenie przepisów"

"Piątka Bosaka" ma na celu uwolnić prawdziwą energię, przedsiębiorczość Polaków, pozwolić polskiej gospodarce narodowej rozwijać się - mówił.

Z pełnym programem Krzysztofa Bosaka można zapoznać się na jego oficjalnej stronie internetowej.

Życie prywatne kandydata Konfederacji

Krzysztof Bosak urodził się 13 czerwca 1982 roku w Zielonej Górze. W młodości trenował akrobatykę sportową i windsurfing, był też zaangażowany w działalność ZHP.

Studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Odbył kurs dziennikarski w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W latach 2004-2008 studiował zaocznie ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również zaocznie filozofię na prywatnej uczelni. Żadnych z wymienionych studiów nie ukończył.

Dzień po zainaugurowaniu kampanii prezydenckiej, 8 lutego 2020 roku, Krzysztof Bosak stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranka - Karina Walinowicz z wykształcenia jest prawnikiem. Pracuje jako ekspertka w Instytucie Ordo Iuris, w którym pełni funkcję dyrektora Centrum Wolności Religijnej.