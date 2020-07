Andrzej Duda jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w 2020. To polityk, który sprawował tę funkcję przez 5 ostatnich lat. W 2015 roku pokonał w głosowaniu Bronisława Komorowskiego. 28 czerwca 2020 roku w I turze wyborów prezydenckich uzyskał najwięcej głosów - 43,5 proc. To jednak nie wystarczyło, by wygrał wybory i 12 lipca w II turze wyborów prezydenckich zmierzy się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim.

REKLAMA