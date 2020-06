Marek Jakubiak - były poseł, przedsiębiorca branży browarniczej, emerytowany żołnierz zawodowy - to jeden z kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich. Jakie poglądy reprezentuje? Jaki ma program?

Marek Jakubiak / PAP/Szymon Łabiński /

Marek Jakubiak to biznesmen działający w branży piwowarskiej. Do polityki wszedł w 2015 roku, kiedy to z list ruchu Kukiz’15 dostał się do Sejmu. Był wiceprzewodniczącym klubu tego ruchu w parlamencie. Jako reprezentant Kukiz’15 startował także w wyborach na prezydenta Warszawy, otrzymując 2,99 proc. głosów.

W listopadzie 2018 roku Jakubiak odszedł z Kukiz’15 i rozpoczął budowanie własnej partii - Federacja dla Rzeczypospolitej. Następnie dołączył do Konfederacji, z list której startował do Parlamentu Europejskiego. Koalicja prawicy nie przekroczyła jednak progu. Jakubiak odszedł później z Konfederacji i zawiązał partię z Piotrem Liroyem-Marcem. W ostatnich wyborach parlamentarnych Jakubiak kandydował do Sejmu z list Bezpartyjnych Samorządowców - lista nie przekroczyła progu wyborczego.

Start w wyborach prezydenckich to dla Jakubiaka szansa na powrót do politycznej gry.



Program wyborczy

Jakubiak w swoim programie wyborczym proponuje między innymi wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW).

Jakubiak chce również wprowadzenie bezprogowego referendum, weta prezydenta i głosów elektorskich, które mają spowodować, że "naród będzie suwerenem".

Marek Jakubiak w swoim programie wyborczym postuluje likwidację podatku PIT. Opowiada się także za wprowadzeniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 12 minimalnych pensji.

W kwestii dotyczącej służby zdrowia kandydat na prezydenta postuluje przekazywanie pieniędzy nie na NFZ, a na kasy chorych.



Polityk optuje za wprowadzeniem systemu prezydenckiego. Chce zwiększenia kompetencji głowy państwa w kwestiach dotyczących zarządzania armią i polityką zagraniczną.

Jakubiak chce również zmniejszenia o połowę liczby posłów. Każdy wyborca otrzymałby dwa głosy - na głównego kandydata i kandydata alternatywnego.



Jakubiak o 500 plus

Marek Jakubiak odniósł się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM do postulatu Federacji dla Rzeczypospolitej, by likwidować "kosztowne programy socjalne o charakterze rozdawnictwa" i pozostawić 500+ dla najbiedniejszych.



Dla tych, którzy tego potrzebują. Ja nie widzę powodu, dla którego pan redaktor może dostawać to 500+ albo ja - mówi Jakubiak. Dopytywany, ile osób powinno dostawać 500+, stwierdza: Tutaj musielibyśmy jakiś próg wypracować, który byłby progiem nieprzekraczalnym. Myślę, że powinny dostawać te osoby które np. zarabiają minimalne pensje albo autentycznie tego potrzebują. Dodaje także: Mi nie chodzi o to, żeby 500+ docierało do wszystkich dokładnie dzieci. Bo elementu prokreacyjnego absolutnie nie spełniło, czyli nie ma wpływu.

Czy podpisałby ustawę, która zabrała by 500+ ponad 6 milionom polskich dzieci? Tak. Jeszcze raz mówię - to są wydatki niepotrzebne, ponieważ te 500+ nie jest zasiłkiem dla bogatych, tylko zasiłkiem dla biednych dzieci - odpowiada polityk.

Jakubiak: Podpisałbym ustawę odbierającą 500+ 6 z 7 milionów dzieci. To nie może być zasiłek dla bogatych Piotr Szydłowski / RMF FM

Kandydata na prezydenta zaskoczyło natomiast pytanie dziennikarza RMF FM Marcina Zaborskiego o zniesienie zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Taki postulat można znaleźć w programie Federacji dla Rzeczypospolitej - partii, której liderem jest Marek Jakubiak.



Nie wiem, skąd pan to ma. To jest program usunięty rok temu, razem z pięcioma osobami, które te bzdury popisały. Nie ma mojej zgody, żeby nawet mówić o biciu dzieci - powiedział prezes FdR.

Marek Jakubiak zaskoczony punktami programu jego własnej partii Piotr Szydłowski / RMF FM

Polityk o polskiej służbie zdrowia

Marek Jakubiak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM stwierdził, że "współpłacenie za wizyty u lekarza to dobry pomysł, nawet jeżeli mielibyśmy 5-10 zł dopłacać".



Może wtedy zmniejszyłyby się kolejki do lekarzy, bo poziom hipochondryków w Polsce jest dość poważny - uznał kandydat w wyborach na prezydenta Marek Jakubiak.



Zaznaczył, że nie chodzi mu o odpłatność za lecznictwo szpitalne czy długoterminowe. Tu chodzi o to, żeby odciążyć lekarzy od tzw. bólu paluszka - powiedział.



Jakubiak: Może, jakbyśmy dopłacali do wizyt do lekarza 5-10 zł, zmniejszyłyby się kolejki Piotr Szydłowski / RMF FM

Stosunek Marka Jakubiaka do Unii Europejskiej

Marcin Zaborski pytał też swojego Marka Jakubiaka o to, jak zagłosowałby w ewentualnym referendum, dotyczącym wyjścia Polski z Unii Europejskiej.



Jestem zwolennikiem UE silnej, ale silnej potęgą państw narodowych. Byłbym za pozostaniem w UE. Jeżeli nas mają wykluczyć czy wyrzuć - niech to zrobią - odpowiedział Jakubiak.

Co polityk sądzi o ustawie 447?

Marek Jakubiak goszcząc w Popołudniowej rozmowie w RMF FM odniósł się także do ustawy 447 (o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat - przyp. red.).

(...) jest zagrożeniem dla Rzeczypospolitej. Wiemy, jakie wpływy środowiska żydowskie mają w stanach Zjednoczonych, jaki wpływ mają na Donalda Trumpa. I wiem, że on jest w kłopocie i Polska jest w kłopocie. Ten temat trzeba po męsku załatwić, zwłaszcza z Niemcami. Ameryka musi wiedzieć, że nie jesteśmy wasalem amerykańskim - powiedział polityk.

Jakubiak: Ustawa 447 jest zagrożeniem dla Polski. Ten temat trzeba załatwić po męsku Piotr Szydłowski / RMF FM

Jakubiak o imigracji, małżeństwach jednopłciowych i szczepionkach

Podczas debaty prezydenckiej, która odbyła się 17 czerwca, mogliśmy poznać też zdanie Jakubiaka na inne kwestie. Na pytanie, jak jego zdaniem Polska powinna zachować się ws. relokacji uchodźców, którzy chcą dostać się do krajów Unii Europejskiej, odpowiedział stanowczo: Polska nie jest od tego, żeby pomagać Angeli Merkle ws. relokacji uchodźców.



Pytany o to, czy są za umożliwieniem dzieciom przygotowania się do pierwszej komunii świętej na lekcjach religii w szkole, polityk stwierdził, że konkordat określa relacje Polski z Watykanem. Według niego wyrzucanie religii ze szkoły jest błędem.



Odpowiedział też na pytanie, czy podpisałby ustawę o małżeństwach jednopłciowych: Jestem zażenowany, że ciągle rozmawiamy na ten temat. Konstytucja jasno określa, czym jest związek małżeński. Mówienie o tym, kto z kim śpi, mnie nie interesuje. Jestem za tym, by za pomocą aktów prawa dawali sobie radę ze spadkiem. Nie rozumiem w czym problem.

Czy według Jakubiaka Polska powinna przyjąć walutę euro? Zdaniem Jakubiaka polski złoty, tak samo jak polska armia czy polski język to podstawa naszej wolności i suwerenności. Wspomniał, że jako kandydat na prezydenta proponuje liniowy VAT, likwidację CIT i wprowadzenie w zamian 1 proc. podatku przychodowego.



Polityk odniósł się także do kwestii szczepionki na koronawirusa: czy jeśli taka powstanie, Polska powinna ją kupić i czy szczepienia powinny być obowiązkowe? Jakubiak stwierdził, że nie widzi powodu, by stosować szczepionkę, bo część osób przechodzi choroby wywołane koronawirusem bezobjawowo.

Marek Jakubiak - życiorys

Na stronie internetowej komitetu wyborczego Marka Jakubiaka czytamy, że jest to człowiek, dla którego "rodzina jest najważniejsza, a szczególnie los dzieci".



Nie boi się prezentować poglądów w obronie ich praw, narażając się na krytykę niektórych środowisk. Konsekwentnie promuje polską historię i tradycyjne wartości. Stworzył grupę browarów regionalnych. Wprowadzając na rynek jako pierwszy piwo niepasteryzowane o nazwie Ciechan Wyborne dokonał przebudzenia piwnego w Polsce. Reanimując nieczynny Browar w Ciechanowie, wbrew trendom rynkowym, postawił na piwa niepasteryzowane z krótkim, 30-dniowym okresem przydatności do spożycia. Odniósł ogromny sukces jakością złotego trunku, bez reklamy i z ograniczoną dystrybucją - piwo warzone w małym Browarze Ciechan podbiło serca i podniebienia Polaków, a mocna polska marka Ciechan dziś jest symbolem przedsiębiorczości - czytamy również o kandydacie.

Marek Jakubiak urodził się 30 kwietnia 1959 roku. Jest absolwentem szkoły chorążych na kierunku eksploatacja statków powietrznych na wydziale lotnictwa oraz policealnego studium zawodowego na kierunku organizacja pracy kulturalno-oświatowej. Był żołnierzem zawodowym Sił Zbrojnych PRL, a następnie Sił Zbrojnych RP, pracował jako technik przy obsłudze naziemnej samolotów. Na rok przed odejściem na emeryturę złożył wniosek o możliwość równoległego studiowania w szkole wyższej, na co przełożeni nie wydali mu zgody. Odszedł z wojska w stopniu starszego chorążego w 1991.

Jakubiak po 1991 roku prowadził w Warszawie własną firmę teletechniczną montującą telewizję kablową, przejętą przez Porion, a następnie Aster City Cable. W 2002 wykupił od koncernu Brau Union Browar w Ciechanowie i na bazie ciechanowskiego zakładu piwowarskiego zbudował w ciągu kilku lat przedsiębiorstwo branży browarniczej, a później holding BRJ w którego skład wchodziły Browar Ciechan, Browar Lwówek, Browar Tenczynek, Browar Bojanowo, Browar Biskupiec.

Marek Jakubiak jest pomysłodawcą i inicjatorem akcji Husaria przed Pałac, która dziś zrzesza blisko 66 tysięcy osób.



W latach 2015 - 2019 był posłem VIII kadencji z list Kukiz'15, kandydatem w wyborach na Prezydenta Miasta Warszawy w których zajął trzecie miejsce, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji ds. VAT, wiceprzewodniczącym wielu komisji i zespołów sejmowych min. Komisji Ministerstwa Obrony Narodowej. W 2019 roku wystartował w wyborach do Sejmu z ramienia KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy. Nie udało mu się uzyskać mandatu.

Jakubiak z pierwszego związku małżeńskiego ma dwoje dzieci. Z drugiego związku z Irminą Ochenkowską ma syna.