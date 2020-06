Władysław Kosiniak-Kamysz jest kandydatem na prezydenta Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz’15. Jakie poglądy reprezentuje i jakie są postulaty prezesa PSL?

Kandydat w wyborach prezydenckich, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz / Darek Delmanowicz / PAP

Polityczny dorobek Kosniaka-Kamysza

Władysław Kosiniak-Kamysz był samorządowcem, posłem na Sejm VIII i IX kadencji. Obecnie jest szefem klubu Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Od 2015 roku jest prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W latach 2011-2015 był ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie Donalda Tuska.

Kampania wyborcza Władysława Kosiniaka-Kamysza

Startuję z kampanią prezydencką, bo chcę ubiegać się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Wierzę głęboko, że możemy zmienić Polskę na lepszą, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby walczyć o lepszą Polskę dla wszystkich, nie dla wybranych - mówił Kosiniak-Kamysz podczas konwencji w Zakopanem w połowie grudnia 2019 roku. Wtedy właśnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich 2020 i do dziś szczyci się tym, że jest najdłużej w "wyścigu prezydenckim". Podczas rozmowy na antenie na antenie RMF FM z Krzysztofem Ziemcem komentował swoje spadki w sondażach: W maratonie nie da się biec cały czas na przodzie stawki, bo wtedy może być ciężko, a ja w maratonie jestem od listopada, najdłużej ze wszystkich - dodał.

Jak przekonuje, jego zdaniem sprawę małżeństw homoseksualnych powinno poddać się pod dyskusję w referendum. Jeżeli byłaby już propozycja referendum, to dotycząca związków - mówił na antenie RMF FM i jak dodał - W takim referendum zagłosowałbym na "nie".

Jako kandydat w wyborach prezydenckich deklaruje, że najważniejsze postulaty dla niego, to te związane ze zdrowiem. Prezes PSL przekonuje, że chciałby poprawić dostępność do usług zdrowotnych dla Polaków, a także ich jakość, co chce osiągnąć - m.in. przez poprawę sytuacji personelu medycznego.

Program wyborczy kandydata Koalicji Polskiej

Program wyborczy Władysław Kosiniak-Kamysz prezentuje na swojej stronie internetowej. Dzieli go na 10 kwestii:



Prezydent ponad podziałami

Ministrowie w Kancelarii ze wszystkich partii parlamentarnych

Filie Kancelarii w 49 byłych miast wojewódzkich

Polska Fundacja Zdrowia pod patronatem Pierwszej Damy

Prezydencki Minister ds. Polonii

Prezydenckie Konsylium ds. reformy służby zdrowia

Rada Dialogu Obywatelskiego

Rada Dialogu Społecznego - Nowe Otwarcie

Ogólnopolska Rada Seniorów przy Prezydencie RP



Bezpieczna Polska

Bezpieczeństwo w sojuszach militarnych

Finansowanie Armii

Zwiększenie zdolności bojowych polskiej armii

Polski Przemysł Zbrojeniowy

Modernizacja techniczna sił zbrojnych

Wojska Obrony Terytorialnej

Odpolitycznienie armii

Wojskowa służba zdrowia

Odpowiedzialna Polityka Zagraniczna

Silna Polska w silnej Unii Europejskiej

Grupa "Północ-Południe"

Zabezpieczenie polskich interesów w Wielkiej Brytanii

Polityka Wschodnia

Wspólne cele strategiczne

Promocja Polski na świecie

Polska w globalnym wyścigu

Dyplomacja gospodarcza

Reforma służby zdrowia

Zwiększenie wydatków do 6,8% PKB

Podniesienie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia

Zwiększenie liczby personelu medycznego

Najnowocześniejsze metody leczenia

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Darmowe leki, szczepienia i stomatologia dla dzieci

Leczenie niepłodności

Zielona Polska

0% VAT na zdrową żywność

Zielona energia

Morskie farmy wiatrowe

Równe szanse dla polskich rolników

Program Małej Retencji

Zablokowanie umowy UE-Mercosur

Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Łączymy Pokolenia

Podniesienie kwoty wolnej od podatku

Program "Własny Kąt"

Rozwinięcie programu 500+

1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych bez progu dochodowego

Emerytura bez podatku

Praca emeryta bez podatku

Emerytury stażowe

Ogólnopolska Karta Seniora

Emerytura rolnicza

Sprawne, niezawisłe sądy i społeczeństwo obywatelskie

Pakiet ustaw likwidujący chaos w wymiarze sprawiedliwości

Sprawne Sądy

Mieszany system wyborczy

Dzień Referendalny

Głosowanie przez internet

Powszechne wybory: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa.

Senat Izbą Samorządową

Silne samorządy i niezależne organizacje pozarządowe

Nowa ustawa o dochodach samorządów

Ustawa Metropolitalna

Odliczenia VAT dla samorządów realizujących inwestycje

Obniżka VAT na sprzęt pożarniczy

Stabilne finansowanie dla organizacji pozarządowych

Wsparcie organizacji pozarządowych na terenach wiejskich

Wzmocnienie roli sołtysów i rad sołeckich

Reymontówki w każdej wsi

Dobra edukacja - lepszy start

Pełna subwencja oświatowa

Płace i odbudowanie prestiżu zawodu nauczyciela

Prezydencki Fundusz Stypendialny

Ograniczenie liczebności klas i posiłek dla każdego ucznia

Angielski od pierwszej klasy i nowe przedmioty nauczania

Likwidacja barier dla polskich przedsiębiorców

Powszechny Samorząd Gospodarczy

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy

Ograniczenie biurokracji

Zmiany w prawie dotyczącym działalności gospodarczej

50 000 zł dotacji na start

Życie prywatne prezesa PSL

Władysław Kosiniak-Kamysz - syn Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, ministra zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, urodził się 10 sierpnia 1981 roku w Krakowie.

Z wykształcenia jest lekarzem, doktorem nauk medycznych.

Prywatnie - był dwukrotnie żonaty i ma córkę - Zofię. Deklaruje się jako katolik.