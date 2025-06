O godz. 21:00 zakończyło się głosowanie w II turze wyborów prezydenckich. Z sondażu exit poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News wynikało, że kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zdobył 50,3 proc. głosów, a popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki - 49,7 proc. Po godz. 23:00 największe stacje telewizyjne opublikowały sondaż late poll Ipsos, który wskazuje, że nastąpił zwrot w wynikach - Karol Nawrocki zdobył 50,7 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,3 proc. Frekwencja szacowana jest na 71,7 proc. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji tekstowej na żywo, w której znajdziecie sondażowe wyniki, pierwsze reakcje ze sztabów, a także pogłębione analizy ekspertów i polityków.

Liczenie głosów w lokalu wyborczym w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP

23:31

Były premier Mateusz Morawiecki powiedział PAP, że wierzy, iż po przeliczeniu głosów ze 100 proc. obwodów okaże się, że wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki.

23:20

Poniedziałkowy poranek będzie wyjątkowo gorący. W RMF FM i Radiu RMF24 będziemy zbierać dla Was powyborcze komentarze polityków różnych opcji. Zapraszamy na trzy rozmowy - o 7:00, 8:00 i 9:00.

23:13

Są już oczekiwane przez wszystkich wyniki late poll II tury wyborów prezydenckich. Według badania Ipsos Karol Nawrocki prowadzi z wynikiem 50,7 proc. Rafał Trzaskowski w tym badaniu uzyskał 49,3 proc. głosów. Frekwencja szacowana jest na 71,7 proc.

23:08

Karol Nawrocki w drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył 50,7 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,3 proc. - wynika z sondażu late poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News. Wcześniejszy exit poll dawał przewagę kandydatowi Koalicji Obywatelskiej. Frekwencja szacowana jest na 71,7 proc.

Różnica wyniku kandydatów w sondażu late poll to 1,4 pkt proc. Błąd statystyczny w tym badaniu, według Ipsos, wynosi 1 pkt proc.

W badaniu exit poll, opublikowanym tuż po zamknięciu lokali wyborczych, Rafał Trzaskowski miał 50,3 proc., a Karol Nawrocki 49,7 proc. głosów. Różnica wynosiła 0,6 pkt proc.

Jeśli potwierdzą się sondażowe wyniki, będzie to najbardziej wyrównana druga tura wyborów prezydenckich w Polsce.

23:00

Różnica "o włos" w II turze wyborów prezydenckich. Piotr Salak, Krzysztof Ziemiec i Grzegorz Sroczyński komentują wyniki sondażowe.

Wyniki exit poll oraz pierwsze reakcje ze sztabów wyborczych po II turze wyborów prezydenckich wraz z Tomaszem Terlikowskim komentowali publicyści Radia RMF24 i RMF FM: Grzegorz Sroczyński, Piotr Salak i Krzysztof Ziemiec.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Różnica "o włos" w II turze. Salak, Ziemiec i Sroczyński komentują wyniki sondażowe

22:59

Na pierwszej konferencji prasowej po zakończeniu niedzielnego głosowania przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak odniósł się do pytań o to, czy może nas czekać konieczność ponownego przeliczania głosów oddanych w wyborach. Jego zdaniem na ten moment nie ma takiego zagrożenia.

22:54

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar uważa, że I prezes SN Małgorzata Manowska znajdzie sposób, aby w kwestii stwierdzenia ważności wyboru prezydenta przez SN "nie było kontrowersji". Według europosła KO Michała Wawrykiewicza, uchwała Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN będzie prawnie bez znaczenia.

22:52

Z sondażu exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Telewizji Republika wynika, że na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 50,17 proc. wyborców, a na Karola Nawrockiego - 49,83 proc. Te wyniki różnią się od exit poll pracowni badawczej Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, które podają, że kandydat KO zdobył 50,30 proc., a kandydat popierany przez PiS - 49,70 proc.

22:49

Wybory prezydenckie w Polsce przyciągają uwagę światowych mediów, które podkreślają ich kluczowe znaczenie nie tylko dla przyszłości kraju, ale i całej Europy. "The Times" opisuje ten pojedynek jako rywalizację między Karolem Nawrockim, określanym jako populista, a "centrowym" Rafałem Trzaskowskim. Wszystkie zagraniczne media zwracają uwagę na to, że wyniki exit poll dają jedynie niewielką przewagę Rafałowi Trzaskowskiemu, a wszystko stoi na "ostrzu noża".

22:46

Według danych na stronie PKW, ze 100 proc. obwodów głosowania na statkach i platformach Rafał Trzaskowski uzyskał 61,05 proc. głosów, a Karol Nawrocki 38,95 proc. Frekwencja w głosowaniu w drugiej turze na statkach i platformach wyniosła 86,27 proc.

22:43

Tylko w pięciu województwach frekwencja wyborcza w niedzielę nie przekroczyła 70 proc. - wynika z sondażu exit poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News. Najwyższą frekwencję według badania odnotowano w woj. mazowieckim, gdzie wyniosła 77,6 proc. Najniższa była w Opolskiem - 63,2 proc.

22:41

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zaznaczył, że w Polsce nie obowiązują przepisy nakładające obowiązek ponownego przeliczania głosów w sytuacji, gdy wyniki obu kandydatów są zbliżone. Wskazał, że aby dokonać ponownego przeliczenia, konieczne jest po pierwsze złożenie protestów wyborczych, a następnie decyzję ws. przeliczenia musi podjąć sąd. Nie widzę takiego póki co zagrożenia - powiedział.

Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że PKW w poniedziałek poda oficjalny wynik wyborów. Jak podkreślił, od tego momentu będzie biegł termin na złożenie protestów wyborczych. Wyborcy i komitety mają na to 14 dni.

Faktycznie mamy świadomość, że ta różnica (głosów) będzie niewielka według tych sondaży. To jest kwestia jednak, według moich wyliczeń na szybko 120 tysięcy głosów. Biorąc pod uwagę ok. 23 mln głosów ewentualnie oddanych, to bardzo mała różnica - powiedział.

22:37

Michał Kamiński: Rafał Trzaskowski ma potencjał, by być niezależnym od Donalda Tuska

Gośćmi Tomasza Terlikowskiego w Wieczorze Wyborczym w RMF FM i Radiu RMF24 byli Michał Kamiński z PSL i Andrzej Dera z PiS. Rafał Trzaskowski ma potencjał, by być niezależnym od Donalda Tuska- mówił Michał Kamiński. Innego zdania był Andrzej Dera, który powiedział, że "kwestia niezależności to kwestia charakteru". Nie widzę takiej siły charakteru u Trzaskowskiego, by być niezależnym od Donalda Tuska. Karol Nawrocki nie musi wykonywać poleceń partii - powiedział.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Kamiński: Trzaskowski ma potencjał, by być niezależnym od Tuska

22:35

Podczas konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zaprezentował meldunek dotyczący wydarzeń związanych z wyborami prezydenckimi - odnotowano 17 czynów określonych w Kodeksie karnym, z czego 12 dotyczyło naruszenia przebiegu wyborów, tj. art. 248 KK. Jeśli zaś chodzi o przestępstwa określone w Kodeksie wyborczym, to mamy sześć zdarzeń. Wszystkie te sprawy dotyczą wyniesienie karty poza lokal, tj. art. 497 a Kodeksu wyborczego - dodał.

Sylwester Marciniak poinformował, że były też przestępstwa określone w ustawie o ochronie danych osobowych - chodzi o nielegalne przekazywanie danych osobowych.

Według szefa PKW, łączna liczba wykroczeń od początku działań komisji wyniosła 275, co jest wynikiem porównywalnym z pierwszą turą. W jednej z obwodowych komisji w Kielcach przewodnicząca komisji oświadczyła, że w trakcie oddawania głosów nieznany mężczyzna krzyknął na swoją partnerkę: "jak zagłosowałaś?", a następnie wyrwał kobiecie kartę do głosowania i ją przerwał. Z uwagi na dużą liczbę głosujących, którzy przebywali w tym czasie w lokalu wyborczym, brak było możliwości ustalenia danych osób biorących udział w incydencie. Oczywiście, karta została zabezpieczona - powiedział.

Sylwester Marciniak wspomniał również o członku jednej z komisji na Pomorzu, który był pod wpływem alkoholu oraz o sytuacji, do której doszło w Lublinie. Wyborca wyniósł poza lokal wyborczy kartę do głosowania. Jak ustalono, mężczyzna błędnie zakreślił kandydata. Poza lokalem dokonał zmiany wyboru na karcie, a następnie powrócił do lokalu, wrzucając kartę do urny wyborczej. Ale jeżeli są dwa znaki X, i tak ten głos jest nieważny - stwierdził.

22:33

O godz. 21:00 zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Sondaże exit poll pokazują bardzo niewielkie różnice pomiędzy Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim. W poniższym artykule przedstawiamy sondażowe wyniki wyborów w formie infografik.

22:26

Druga tura wyborów prezydenckich za nami. Sondaże exit poll wskazują na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Jak głosowali Polacy w Rosji i na Białorusi? PKW podała oficjalne wyniki.

22:21

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej poinformował, że cisza wyborcza zakończyła się o godz. 21:00. Podkreślił, że "nie było żadnych sygnałów o konieczności przedłużenia ciszy wyborczej, jak również nie było informacji, że tworzą się kolejki do lokali wyborczych".

Sylwester Marciniak przekazał, że od godz. 21:00 na stronie wybory.gov.pl można obserwować wyniki głosowania. Dodał, że gdy spoglądał na stronę ostatni raz, opublikowano tam dane ze 150 obwodów głosowania, co daje 0,48 proc. wszystkich obwodów. Zaznaczył, że te publikowane wyniki "nie do końca są reprezentatywne dla całości Polski", bo dotyczą "zdecydowanej większości obwodów z zagranicy". Szef PKW dodał ponadto, że w pierwszej kolejności będą też udostępniane protokoły z obwodów mniejszych liczebnie.

Szef PKW podkreślił, że wyniki przez całą noc i poniedziałkowy poranek będą aktualizowane. Zapowiedział, że następną konferencję PKW zaplanowano w poniedziałek o godz. 10:00.

22:18

Wyborcy Sławomira Mentzena w 88,1 proc. głosowali na Karola Nawrockiego, a w 11,9 proc. na Rafała Trzaskowskiego - wynika z sondażu exit poll dla Ipsos opublikowanego o 21, tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Jak podzielili się z kolei ci, który w pierwszej turze zagłosowali m.in. na Grzegorza Brauna, Magdalenę Biejat, Szymona Hołownię, Adriana Zandberga, Joannę Senyszyn czy Krzysztofa Stanowskiego? Tu są spore niespodzianki.

22:14

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich wśród głosujących w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. W USA głosowała rekordowa liczba 49 tys. osób.

22:10

Przed nami długa noc, czekamy na oficjalne wyniki, a co najmniej do 23.00 na wyniki sondażu late poll. Liczę na to, że obudzę się w takiej samej Polsce, w jakiej będę się kładł - powiedział PAP szef klubu Polska2050-TD Paweł Śliz. Przyznał, że liczył na wyższą frekwencję.

Jest to rzeczywiście wygrana na żyletki. Teraz trzeba patrzeć, co się będzie działo po tym, jak wygra Rafał Trzaskowski, jakie ruchy będą dokonywane z drugiej strony, bo na to również trzeba się przygotować - powiedział.

22:07

Karol Nawrocki zdobył nieco większe poparcie w dwóch najmłodszych grupach wiekowych. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało więcej 40- i 50-latków. Najbardziej podzieleni są seniorzy, tu różnica wyniosła 0,2 pkt proc. dla Nawrockiego - wynika z sondażu exit poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News.

22:04

Dziesięć województw dla Rafała Trzaskowskiego, sześć dla Karola Nawrockiego - tak wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News.

22:02

Tuż po godz. 21:00 poznaliśmy pierwsze wyniki badania exit poll, które zostało przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie głównych stacji telewizyjnych. Zgodnie z jego wynikami, różnica w poparciu między kandydatami jest niewielka. Czy sondaż late poll rozwieje wszelkie wątpliwości? Kiedy zostanie opublikowany?

22:00

Wygramy te wybory - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, według których Karol Nawrocki uzyskał 49,7 proc. głosów. Wierzę, że zwyciężymy, że przeprowadzimy nasz plan i zmienimy Polskę - dodał lider partii.

21:55

Wyborcy Andrzeja Dudy z 2020 r. w tych wyborach prezydenckich zdecydowanie poparli Karola Nawrockiego. Z sondażu exit poll wynika, że na kandydata popieranego przez PiS głosowało 93,6 proc. wyborców urzędującej głowy państwa. Wyborcy Rafała Trzaskowskiego z 2020 r. ponownie głosowali na niego.

21:53

Zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich - według sondażu Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News - został Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdecydowanie wygrał w miastach, uzyskując - w zależności od wielkości ośrodka - od 52,8 do 67,8 proc. głosów. Triumfatorem na wsi został z kolei Karol Nawrocki.

21:50

Grzegorz Schetyna o wynikach exit poll: Wiemy, że nic nie wiemy

Gośćmi Tomasza Terlikowskiego w Wieczorze Wyborczym w RMF FM i Radiu RMF24 byli Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej i Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że nic nie wiemy. Po wynikach exit poll nikt nie pokusiłby się w zdecydowany sposób powiedzieć, kto wygrał wybory - mówił Grzegorz Schetyna. Jego zdanie podzielał również Tobiasz Bocheński, który powiedział, że "jutro o 12:00, 13:00 dowiemy się kto zwyciężył". Jesteśmy w granicach błędu - dodał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Schetyna o wynikach exit poll: Wiemy, że nic nie wiemy

21:49

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, Rafał Trzaskowski minimalnie wyprzedza Karola Nawrockiego, z wynikiem 50,3 proc. do 49,7 proc. Co więcej, frekwencja w wyborach osiągnęła rekordowy poziom - do głosowania poszło aż 72,8 procent Polaków uprawnionych do głosowania.

21:47

Różnica jest zbyt mała, żeby przesądzać o wygranej któregokolwiek z kandydatów - powiedziała PAP europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik, po ogłoszeniu sondażowych wyników II tury wyborów prezydenckich. Dodała, że dla jej ugrupowania najważniejsze są wybory parlamentarne w 2027 r.

21:46

Sondaż exit poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News wykazał, że na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 54,2 proc. kobiet, a na Karola Nawrockiego 45,8 proc. pań. Natomiast mężczyźni częściej głosowali na kandydata popieranego przez PiS - uzyskał on poparcie 54,3 proc. mężczyzn, natomiast kandydat KO 45,7 proc. z nich.

21:45

Rafał Trzaskowski wygrał wśród wyborców w wykształceniem licencjackim i wyższym - wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News. Karol Nawrocki dostał najwięcej głosów wśród wyborców z wykształceniem średnim, zawodowym i podstawowym.

21:42

Większość wyborców Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna zagłosowała na Karola Nawrockiego; na Rafała Trzaskowskiego głos oddała większość wyborców Szymona Hołowni, Magdaleny Biejat i Adriana Zandberga - wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News.

21:40

Karol Nawrocki otrzymał 56,6 proc. głosów Polaków przebywających w Stanach Zjednoczonych, a Rafał Trzaskowski 43,35 proc. - wynika z opublikowanych rezultatów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Głosowała rekordowa liczba 49 tys. osób.

Jak podano na stronach PKW, Karol Nawrocki otrzymał 28 070 głosów, podczas gdy Rafał Trzaskowski - 21 479. Ważne głosy oddało łącznie 49 865 osób, co pobiło rekord z wyborów 2023 r., gdy głosowało 43,6 tys.

Tegoroczny wynik kandydata popieranego przez PiS był nieco lepszy od tego otrzymanego przez Andrzeja Dudę pięć lat temu (54,49 proc.). Tradycyjnie kandydat prawicy najlepsze rezultaty otrzymywał w obwodach w Chicago. W jednym z nich, w Willow Springs na przedmieściach metropolii, uzyskał aż ponad 90 proc. głosów.

Z kolei dotychczasowy prezydent Warszawy najlepszy wynik uzyskał w San Francisco (81 proc.) i innych metropoliach zachodu USA, a także w Waszyngtonie. W aglomeracji Nowego Jorku wygrał Nawrocki, lecz z przewagą znacznie mniejszą, niż w Chicago.

21:37

21:35

Z sondażu wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News wynika, że Rafał Trzaskowski zdecydowanie wygrał w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie zagłosowało na niego 67,8 proc. wyborców, podczas gdy na Karola Nawrockiego 32,2 proc. W miastach liczących od 201 do 500 tys. mieszkańców kandydat KO osiągnął wynik 66,2 proc., wobec 33,8 proc. kandydata popieranego przez PiS.

Według Ipsos Rafał Trzaskowski prowadzi również w mniejszych ośrodkach. W miastach od 51 do 200 tys. mieszkańców kandydat KO uzyskał 59,4 proc., a kandydat popierany przez PiS 40,6 proc. W miastach liczących do 50 tys. mieszkańców na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 52,8 proc., a na Karola Nawrockiego 47,7 proc.

Karol Nawrocki zdecydowanie zwyciężył na wsi, gdzie oddało na niego głos 63,4 proc. wyborców, podczas gdy na Rafała Trzaskowskiego 36,6 proc.

21:33

Rafał Trzaskowski powiedział, że "ciągłość jest bardzo ważna". Ja się zawsze uczę i nigdy się tyle nie nauczyłem, ile w tej kampanii wyborczej - powiedział, nawiązując do znanych wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o ciągłej nauce.

Podziękował za tysiące spotkań w kampanii; zapewnił, że będzie realizował marzenia i aspiracje Polaków. Uroczyście wam ślubuję, że was nie zawiodę - powiedział, zwracając się do Polaków. Dodał, że "musimy odbudować wspólnotę", a pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie wyciągnąć rękę do wszystkich, którzy na niego nie zagłosowali.

Obiecuję wam, a nawet uroczyście ślubuję, że będę również waszym prezydentem i zrobię wszystko, żebyśmy odzyskali zdolność normalnej, spokojnej rozmowy - powiedział kandydat KO. Będę prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków - zadeklarował.

21:32

Karol Nawrocki podczas swojego wieczoru wyborczego dziękował m.in. swojej rodzinie, bez której - jak mówił - "nie dałby rady".

Nie traćmy nadziei na tę noc, moi kochani, my naprawdę wygramy w nocy te wybory, ta różnica jest tak mała, tak minimalna - podkreślił.

Wierzę, że wszyscy jutro rano obudzimy się z naszym prezydentem Karolem Nawrockim, który poskłada na pół pękniętą Polskę - dodał.

21:30

21:28

Rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti odnotowała krótko, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył przedstawiciel obecnie rządzącej koalicji Rafał Trzaskowski, podając wyniki exit poll i zaznaczając, że ostatecznie wyniki Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi jutro. Portal Ukraińska Prawda również podaje podstawowe dane, odsyłając przy tym do artykułu podsumowującego, co obaj kandydaci mówili w kampanii wyborczej o stosunkach polsko-ukraińskich. Z kolei doradca polityczny Swietłany Cichanouskiej powiedział reporterowi RMF FM Mateuszowi Chłystunowi, że dziś tu, nad Wisłą, możemy mówić o święcie demokracji.

21:26

Zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki na zawsze wejdzie sformułowanie 'na żyletki'. Dokładnie tak, jak mówiłem od samego początku, od kiedy zaczęliśmy prekampanię, mówiłem państwu, że będzie blisko, że każdy głos będzie się liczył. Chcę podziękować wszystkim Polkom i Polakom za każdy oddany na mnie głos - powiedział zaraz po ogłoszeniu wyników exit poll Rafał Trzaskowski. Kandydat KO, który dostał 50,3 proc., poprosił, by skandować imię pierwszej damy: "Gosia".

21:25

21:24

Wygrała dzisiaj Polska, która chce zmian, postępu, odpowiedzialności i Unii Europejskiej. Rafał Trzaskowski, zostając prezydentem, będzie reprezentował te wartości, które są bliskie też rządowi, więc to dobry prognostyk dla rządu - powiedział PAP minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Dodał, że bardzo się cieszy, bo "okazuje się, że mamy do czynienia z wielką mobilizacją Polaków, która okazała się skuteczna i nie pozwoliliśmy na to, żeby PiS wrócił do władzy".

Na uwagę, że sondażowe wyniki pokazują, iż rezultaty obu kandydatów są zbliżone, polityk stwierdził, że "trzeba być dobrej myśli i z wiarą patrzeć na to, co się będzie działo w ostatecznych wynikach wyborów". Ja jestem w bardzo dobrym nastroju, bo uważam, że te wyniki ostatecznie się utrzymają - dodał.

21:23

Rafał Trzaskowski podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, a także swojej żonie, dzieciom i całej rodzinie, oraz "wszystkim swoim politycznym przyjaciołom" i tym politykom, którzy wsparli go w II turze wyborów prezydenckich. Zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia - zaznaczył.

To jest szczególny moment w historii Polski, ja jestem przekonany, że pomoże nam to wszystkim ruszyć jak torpeda do przodu, zająć się przede wszystkim przyszłością. Na tym bardzo mi zależało w całej tej kampanii, by Polkom i Polakom powiedzieć, że ja będę łączył, ja będę budował, naprawdę będę prezydentem wszystkich Polek i Polaków, będę waszym prezydentem - powiedział.

21:21

Badanie exit poll to jedno z najważniejszych narzędzi analitycznych wykorzystywanych w dniu wyborów, zarówno przez media, jak i przez opinię publiczną. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach demokratycznych, exit poll przeprowadza się po zakończeniu głosowania, aby jak najszybciej poznać przewidywane wyniki wyborów prezydenckich. Czym dokładnie jest to badanie, jak się je przeprowadza i jakie ma znaczenie dla procesu wyborczego?

21:19

Władysław Kosiniak-Kamysz po podaniu wyników exit poll pogratulował Rafałowi Trzaskowskiemu. "Gratulacje Rafał Trzaskowski" - napisał na platformie X wicepremier, szef MON i lider PSL.

Dodał, że "czekamy na potwierdzenie zwycięstwa, ale już widzimy, jak ważny jest każdy głos". "Polacy postawili na przyszłość, uczciwość i bezpieczeństwo" - stwierdził.

21:17

Zgodnie z wynikami exit poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News, Rafał Trzaskowski zwyciężył w 10 województwach - w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Karol Nawrocki wygrał głosowanie w 6 województwach - w woj. podlaskim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

Frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła 72,8 proc.

21:15

Znamy już sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Jak zareagowano na nie w sztabie popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego?

21:14

Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wyników sondażowych podziękował wszystkim za oddanie na niego głosu. Zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie "na żyletki" - podkreślił.