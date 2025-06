1 czerwca tuż po 21:00 poznaliśmy pierwsze wyniki badania exit poll, które zostało przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie głównych stacji telewizyjnych. Zgodnie z jego wynikami, różnica w poparciu między kandydatami jest niewielka. Czy sondaż late poll rozwieje wszelkie wątpliwości? Kiedy zostanie opublikowany?

/ Paweł Supernak / PAP

Zgodnie z badaniem exit poll, które poznaliśmy o godzinie 21, Rafał Trzaskowski uzyskał 50,3 procent głosów, minimalnie wyprzedzając Karola Nawrockiego, który zdobył 49,7 procent poparcia. Chociaż te wyniki nie są oficjalnymi rezultatami wyborów, to jednak dają pewien obraz preferencji wyborczych Polaków. Warto jednak pamiętać, że margines błędu statystycznego w tego typu badaniach wynosi około 2 punkty procentowe.

Late poll — klucz do ostatecznych wyników

Late poll, czyli badanie przeprowadzone z uwzględnieniem danych z lokali wyborczych, może okazać się kluczowe w ustaleniu ostatecznego zwycięzcy. Ipsos planuje przedstawić wyniki late poll jeszcze w niedzielę wieczorem. Pierwsze prognozy z 50 procent komisji wyborczych mają pojawić się około godziny 23, natomiast bardziej kompleksowe dane, z 90 procent komisji, spodziewane są około 1 w nocy. Dzięki temu błąd pomiaru zmniejsza się, najpierw do 1 punktu procentowego, a ostatecznie nawet do 0,5 punktu procentowego.

Zobacz również: Wyniki exit poll II tury wyborów

Czekając na oficjalne wyniki

Choć late poll dostarczy nam cennych wskazówek co do ostatecznych wyników, to jednak na oficjalne dane będziemy musieli poczekać nieco dłużej. W wyborach prezydenckich w 2020 roku ponad 99 procent komisji wyborczych podało dane już w poniedziałek rano. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak, wyraził nadzieję, że i tym razem uda się ogłosić wyniki równie szybko.