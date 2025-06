W II turze wyborów prezydenckich mierzą się kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki. By głos w wyborach był ważny, na karcie do głosowania trzeba postawić znak X przy nazwisku jednego kandydata. Lokale wyborcze w Polsce zostaną otwarte o godz. 7:00 i zamknięte o 21:00. W USA głosowanie zakończyło się o godz. 6:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Wybory prezydenckie. Głosowanie w komisji wyborczej / Adam Burakowski / East News RMF FM, Radio RMF24 i portal RMF24.pl zapraszają na specjalne wydania Faktów i Wieczór Wyborczy, które poprowadzą Tomasz Staniszewski i Tomasz Terlikowski. Nie zabraknie wyników exit poll, pierwszych reakcji ze sztabów i pogłębionych analiz ekspertów i polityków. Zaczynamy o godz. 21! Zobacz również: Wielki finał wyborów prezydenckich. Wieczór Wyborczy w RMF FM i RMF24 06:35 O godz. 6:00 czasu polskiego zamknięto ostatnie lokale wyborcze do głosowania w II turze wyborów na prezydenta RP w Stanach Zjednoczonych. Karty do urn wrzuciła w sobotę prawdopodobnie rekordowa liczba głosujących - zarówno ci mieszkający w Ameryce od dawna, jak i odwiedzający ją turyści. Jako ostatnie w USA zamknęły się lokale na zachodzie kraju, w San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Phoenix i Las Vegas. 06:20 W II turze wyborów na karcie do głosowania nazwiska obu kandydatów umieszczone w kolejności alfabetycznej. Aby oddać ważny głos należy w kratce z lewej strony nazwiska jednego, wybranego kandydata postawić znak X (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). 06:18 Aby w lokalu wyborczym otrzymać kartę do głosowania trzeba przedstawić komisji wyborczej dokument tożsamości. Może to być np. dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem. Wyborcy mają też możliwość potwierdzania swojej tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca znajduje się w spisie w danym obwodzie albo przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania, otrzyma kartę do głosowania. Jej odbiór potwierdza się podpisem w spisie wyborców. Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (za granicą jest to pieczęć konsulatu).

06:12 Głosowanie w II turze wyborów prezydenckich rozpoczęło się już w sobotę o godz. 12 czasu polskiego: w Argentynie, Brazylii i na wschodzie Kanady. W kolejnych godzinach dla głosujących otwierały się komisje utworzone w innych krajach obu Ameryk. Zobacz również: Polacy już głosują w wyborach prezydenckich 06:05 Uprawnionych do głosowania w II turze wyborów jest prawie 29 mln Polaków, głosowanie w niedzielę odbywać się będzie w godz. 7.00-21.00. Dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich powołano ponad 32 tys. obwodowych komisji wyborczych w kraju i 511 za granicą. Według danych MSZ, do głosowania za granicą między I i II turą wyborów zarejestrowało się dodatkowo ponad 200 tys. osób, co łączenie z pierwszym głosowaniem daje rekordowe ponad 700 tys. osób głosujących poza krajem. 06:00 O tym, że odbędzie się II tura wyborów prezydenckich rozstrzygnęły wyniki głosowania, które odbyło się 18 maja. Żaden z 13 kandydatów na prezydenta nie uzyskał wtedy ponad połowy ważnie oddanych głosów, w związku z tym do II tury przeszli dwaj z kolejno najlepszymi wynikami, czyli Trzaskowski, który zdobył 31,36 proc. głosów i Nawrocki z 29,54 proc. poparcia.



Druga tura jest rozstrzygająca. Prezydentem zostaje ten z kandydatów, który uzyska więcej głosów. Piotr Gądek