Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN24, TVP i Polsat News, Rafał Trzaskowski minimalnie wyprzedza Karola Nawrockiego, z wynikiem 50,3 procent do 49,7 proc. Co więcej, frekwencja w wyborach osiągnęła rekordowy poziom, do głosowania poszło aż 72,8 procent Polaków uprawnionych do głosowania.

Marcin Obara//Radek Pietruszka/Łukasz Gągulski / PAP Rafał Trzaskowski, zdobywając 50,3 procent głosów po ogłoszeniu wyników exit poll przyznał, że walka była "na żyletki". Karol Nawrocki, który uzyskał z kolei 49,7 proc. powiedział: Udało nam się zjednoczyć wszystkich tych, którzy chcą bezpieczeństwa socjalnego i społecznego. Zobacz również: Wyniki exit poll II tury wyborów Rekordowa frekwencja w wyborach prezydenckich 2025 Warto podkreślić, że frekwencja w tych wyborach, szacowana na 72,8 procent, ustanawia nowy rekord w kategorii wyborów prezydenckich w Polsce. Do pobicia frekwencji w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, która wówczas wyniosła 74,38 procent, zabrakło niewiele. Ostateczną frekwencję PKW poda w momencie ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów prezydenckich. Do tej pory najwyższa frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,23 procent. Było to w wyborach 1995 roku, które wygrał wówczas Aleksander Kwaśniewski. Blisko pobicia tego wyniku było w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Wtedy do wyborów poszło 68,18 procent uprawnionych. Porównanie z poprzednimi wyborami Różnica między kandydatami jest jedną z najmniejszych w historii polskich wyborów prezydenckich po 1990 roku. Dla porównania, w 2020 roku różnica między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim wyniosła 2,06 punktu procentowego, co do tej pory uznawano za jedną z najmniejszych różnic. Zobacz również: Sondaż exit poll po wyborach prezydenckich. Jak działa i dlaczego jest tak ważny?