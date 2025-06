"Zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki na zawsze wejdzie sformułowanie 'na żyletki'. Dokładnie tak, jak mówiłem od samego początku, od kiedy zaczęliśmy prekampanię, mówiłem państwu, że będzie blisko, że każdy głos będzie się liczył. Chcę podziękować wszystkim Polkom i Polakom za każdy oddany na mnie głos" - powiedział zaraz po ogłoszeniu wyników exit poll Rafał Trzaskowski. Kandydat KO, który dostał 50,3 proc., poprosił, by skandować imię pierwszej damy: "Gosia".